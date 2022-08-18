月銷百萬輛 電動車基金後市旺

全球電動車市場持續高速發展，根據CleanTechnica統計，今年6月全球電動汽車銷量已達91.3萬輛，年成長54％，占全球汽車銷量的16％，預測至今年9月，全球電動汽車月銷量將首次超過100萬輛。隨著電動車市占率的攀升，產業成長趨勢持續明確，投信法人看好電動車相關基金。



今年以來因通膨影響致金融市場面臨壓力，電動車龍頭特斯拉股價亦受到修正，不過近期該公司公布第二季財報表現優於市場，並維持年產量成長不變目標、預估下半年產量可望創紀錄，顯示在當前許多產業因庫存調整而面臨產能逆風之際，電動車市場發展動能未見受影響。



合庫AI電動車及車聯網創新基金投資團隊表示，在全球興起淨零碳排目標趨勢下，將加速推動電動車、新能源車的生產與銷售，在2030年之前，電動車將占全球新車產量的50％以上，2040年時占比將超過90％，並帶動車聯網、自動駕駛及ADAS先進輔助系統、充電站、車用電池等供應鏈的發展機會，整個電動車產業前景看好可期。



日盛全球智能車基金研究團隊指出，現階段布局上會較著重於產業鏈的兩端，中游產業除了競爭激烈影響價格和毛利率，明年也有可能進入供過於求的市況。在全產業鏈中將會選擇部分零部件上游與原材料，以及擇優選擇整車，而電芯產業選擇上游的正極與隔膜。



台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，就類股操作建議，股市震盪期間，「破壞式創新」趨勢未變，看好半導體、電動車、車用、軟體、網路、資安、支付、替代能源等類股，追求破壞式創新上漲空間。



兆豐投信指出，半導體股具有產業成長動能及題材不斷創新的優勢，擁有「新技術」、「新產品」或是「新服務」，符合新時代趨勢，中長期發展前景看好。