半導體獲利亮眼 「這檔ETF」獲市場關注

近期台股逐步走穩，加權指數自7月中旬低點已回升10％，本周公布的上市櫃公司上半年財報，半導體仍為主要的獲利成長產業，帶動晶圓製造相關指數正向表現。可留意兆豐特選台灣晶圓製造（00913）ETF。

證交所表示，該檔於8月8日在證交所掛牌，主要布局國內半導體上游及中游科技企業，且選股上還結合公司治理評鑑，提供國人不一樣的選擇。該檔ETF 18日股價在平盤下小跌1％附近游走，約維持15.2元～15.4元之間狹幅震盪。

兆豐台灣晶圓製造ETF標的指數之30檔成分股皆來自國內上市櫃普通股（排除外國企業第一上市櫃公司），先用產業價值鏈資訊平台及上市櫃產業分類找出半導體產業鏈公司。

再以市值、流動性、公司治理評鑑前50％，現金股利和股東權益報酬率（ROE）等指標篩選，最後依自由流通市值排序及加權。權重設定前五大成分股總和不超過65％，且半導體上游及中游合計須達80％以上。

兆豐投信表示，台灣半導體市場具先進製程優勢，雖然消費性電子與手機相關應用的庫存處於調節階段，但車用電子、網通應用等相關晶片仍搶手，對晶圓代工廠的投片量有增無減。上述ETF預計每年1月及7月進行收益分配評價。

目前持股前五大為台積電、聯發科、聯電、日月光、瑞昱等，為晶圓設計、製造及封測的龍頭公司。

受惠於5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，半導體業為上半年獲利成長三大產業之一，ETF對投資人而言，又具風險分散、交易便利、透明度高等優點。

證交所表示，ETF追蹤不同標的，也伴隨不同的風險及報酬，投資人應詳閱公開說明書，了解產品的特色。