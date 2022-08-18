併購題材熱 生技中小股潛力大

生技產業近期有兩檔個股股價分別因新藥訊息與傳出獲併購消息大漲50％與100％，帶動生技基金表現。法人認為，今年是生技具轉機的一年，除整體獲利由負轉正之外，大型製藥廠尋找未來成長動能，將使得併購題材持續成為下半年生技投資焦點，投資可往生技族群中的中小型股靠攏。

百達投顧指出，Alnylam是RNAi領域的明日之星，旗下藥物OnpattroR（patisiran）是一款治療罕見心臟病的藥物，備受期待的第三期臨床實驗結果大好。

近年研究發現，心肌病是導致心臟衰竭的重要原因。在此之前，伴有心肌病的AATR澱粉樣變性患者只有一種療法獲得美國食藥署（FDA）批准，在市場中具有重大的醫療需求。Alnylam計劃在今年向美國FDA遞交申請，如果獲得批准，將有望成為第一款造福此類罕見心臟病患者的藥物。Alnylam於8月3日宣佈該消息後股價大漲50％。

生技大廠Amgen於8月4日表示，將以37億美元現金收購ChemoCentryx以獲得該公司的抗癌藥，較ChemoCentryx前一日收盤價溢價近116％，兩家公司已達成最終協定，收購成功後，Amgen將獲得兩款試驗中的新藥控制權，有望成為Amgen新收入來源。

百達投顧指出，許多重量級藥廠將在未來幾年失去專利權保護，根據美銀報告統計，2026年之前將失去的專屬銷售權會造成大型藥廠損失超過10億美元以上，這將增加大型製藥廠收購中小型生技股的動力，加上近一年生技股的修正，創造良好收購機會，預期將成為後續市場焦點。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示，從今年下半年起，全球生技醫療產業前景發亮，目前美股生技醫療類股估值相對合理，原本市場擔憂美國「通膨削減法案」對藥價降價幅度會影響藥商的獲利，不過最終版本內容，對未來十年整體醫藥營收影響僅低個位數比例，亦對大型藥企影響有限，讓藥價議題終於撥雲見日。

除政策助攻，預估從下半年起，全球中小型新藥股中，仍有多款新藥的臨床試驗進行或結果公布，不少新藥股的臨床數據表現佳，將帶動相關個股的價格上攻，成為催化股價成長的新利多。