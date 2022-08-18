能源轉型成顯學 替代能源續旺

各國積極推動能源轉型之下，替代能源股及替代能源基金近期績效明顯竄出。根據晨星基金統計，截至8月8日止，以原幣別計價，百達環保能源、法巴能源轉型股票基金近月淨值上升20％以上；KBI全球能源革新、貝萊德永續能源、景順能源轉型及瑞萬通博能源革命等漲幅都逾1成。

各國積極推動能源轉型，使得相關個股表現突出，百達投顧指出，如原先反對氣候立法的美國參議員Manchin同意支持降低碳排放等一籃子法案，並與參議院多數黨領袖達成共識，該法案預算整包約7,390億美元，也是美國國會歷年以來最積極的氣候變遷投資計畫。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，地緣政治風險推動了全球及歐盟能源轉型的政策態度更為積極。尤其是歐盟預估2027年前將新增2,100億歐元金額投資在綠色基礎建設如天然氣，氫能源，新能源等項目，以期能擺脫對俄羅斯能源的依賴度。

洪華珍表示，從長期來看，全球政府力拚2050年淨零排放（NET ZERO EMISSION）目標，將持續加速帶動綠能產業的投資趨勢不變，其中在減碳排相關技術及設備如碳捕捉，氫能源，替代能源，工業電氣化設備，低碳燃料，充電設備，智能電網等領域投資未來每年投資金額預估將達3兆美元。

康和投顧總經理黃詣庭也表示，在德國，該國政府於6月推出立法，規定應留出2％的土地用於陸上風電，是目前水平的2倍多， 新計畫規劃2030年將陸上風電的裝機容量從之前的目標71吉瓦（GW）擴大到95GW，太陽能裝機容量從100GW擴大到150GW。