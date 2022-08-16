0050、0056領軍 ETF總受益人數破500萬

ETF買氣「跌」出新高峰，最新統計，涵蓋整體ETF受益人數已突破500萬人，再創歷史新高紀錄。法人表示，受今年以來全球市場波動，本土投資人蜂擁布局台股ETF，呈現「越跌越買」趨勢，兩大「國民ETF」0050、0056受益人數持續攀升，7月分別創下74萬及59萬人新紀錄，累計全體ETF達500.5萬，人氣爆棚。

今年台股因全球通膨、升息利空不斷，上半年指數重挫超過兩成，一度引發市場震撼，不過國內ETF投資人向來是逆勢操作，愈跌買得愈起勁，讓ETF市場逆台股量縮的趨勢急遽壯大。

法人指出，台股長期表現相對穩定，兼具高股息的特性，成為ETF投資人加碼重心。到7月底，全體上市櫃ETF受益人數來到495萬人，續創歷史新高，其中，台股ETF就有包括369萬人，並集中在具有長青形象的兩大「國民ETF」0050、0056，是國人本波抗波動、抗不確定性的首要選擇。

據統計，今年前七月0050、0056受益人數月月成長，7月0056首度衝破70萬人大關，0050也將叩關60萬人關卡，使元大投信僅該兩檔ETF，就有133萬名受益人的高人氣，加上元大投信深耕台股及ETF市場，台股基金與非台股的ETF也有眾多粉絲，整體人氣成長更強勁。

值得一提的是，本土ETF龍頭元大投信旗下基金(含ETF)的總受益人數也飆至184萬人新高，即將挑戰為首家有200萬受益人的投信業者。

元大投信是國內公募基金霸主，旗下公募基金規模及總受益人數雙雙稱霸業界，在近年元大投信ETF領銜創造被動式的投資熱潮，其基金人氣更見飛速成長，頻刷市場紀錄。7月元大投信的總受益人數首破180萬人大關，今年來平均每個月增加高達6.2萬人。

法人表示，以上述速度、加上元大投信的台股ETF集中下半年配息，去年光是0056 10月除息，當月受益人數就飆增9萬人，推算年底前，元大投信總受益人數很有機會突破200萬人大關，整體ETF受益人數在達到500萬里程碑之後，仍有持續向上成長空間。

另外，證交所新公布7月前20大ETF定期定額熱門排行榜，再度由0050、0056稱霸冠亞軍，同時元大投信旗下元大台灣ESG永續、元大S&P 500、元大台灣高息低波也續居前20強，還有今年更名的元大全球5G重新進榜，使得元大投信ETF定期定額戶數達到30萬戶，也遠超其他發行投信，為國人ETF定期定額的最愛品牌。

證交所自公布定期定額熱門榜以來，僅公布前十至20大受歡迎的標的，無法因此一窺市場全貌，但僅以前20檔觀察，元大投信便有30多萬定期定額戶數，且有多檔ETF都上榜，排名第二、三的富邦及國泰投信，各有約12多萬戶，其中富邦亦有多檔ETF上榜，國泰則特別集中00878。