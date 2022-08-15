迎史上最大配息潮 0056超夯 近1月漲7.3%

近期電金展開絕地大反攻，「高股息ETF人氣王」0056一個月漲幅7.3％，狠甩其他高股息ETF，更是大幅超車台股高股息ETF平均報酬率的3.8％。

今年上半年受到通膨及升息衝擊，台股跌幅加重，不過隨著7月股市回溫，0056近1個月狂漲7.2％，如果從最低點26.14元到昨天收盤29.3元計算，漲幅更高達12％。

根據證交所統計，上市櫃公司今年現金股息總額高達2.34兆元，創下歷史新高，而8月是現金股利發放高峰期，預估將有逾8,000億活水進帳，千萬股東開心收股息紅包。其中光是金融股8月股利發放就達1,600億元。

投信法人表示，今年下半年將迎來史上最大的配息潮，預計高股息相關標的買氣將持續增溫，成為支撐台股的重要標的。

據統計，歷來台灣高股息指數不僅第三季很會漲，第四季更會衝，締造「年年除息年年填」的好成績，想參與高股息ETF領息及價差契機的投資人，不妨留意0056的後市表現。

根據理柏資訊統計，0056追蹤的台灣高股息指數在下半年大多有偏漲的趨勢，第四季平均漲幅第一，第三季也不惶多讓，平均報酬率分別達4.6％及3.6％。其中，若上半年連跌兩季，下半年再跌的機率通常不大，22年來僅一年連跌三季，顯示連續下跌後，多半是參與反彈的好機會。

法人表示，近期兩岸的緊張局勢，一度壓抑台股上漲動能，導致台股表現跟不上國際股市，不過台股受利空的影響逐步消弭，隱含後市有補漲空間，可持續留意相關消息進行操作。另外，上市櫃公司7月營收及第二季財報到目前成長家數仍高於衰退，顯示上市櫃公司的營運維持穩定，而蘋果新機即將在9月發表，今年iPhone的買氣變化有撐，年底還有重量級電競產品進行兩年一次大改款，可望支持電子股走勢。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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