最大配息潮來襲 高股息ETF漲幅現

今年台股受通膨及升息衝擊，上半年跌幅創近年最大，高股息指數跟著下跌，不過隨7月以來國際股市回升，成長指標的電子股率先被發掘投資價值，啟動報復性上漲，推升規模最大高股息ETF基金近一個月狂漲7.3％，大幅超車台股高股息ETF平均報酬率的3.8％。

投信法人表示，今年下半年將迎來史上最大的配息潮，預計高股息相關標的買氣將持續增溫，成為支撐台股的重要標的。

近期電子股展開絕地大反攻，「高股息ETF人氣王」0056受惠台股「來電」，一個月漲幅狂衝7.3％，狠甩眾高股息ETF。據統計，歷來台灣高股息指數不僅第三季很會漲，第四季更會衝，締造「年年除息年年填」的好成績，想參與高股息ETF領息及價差契機的投資人，不妨留意0056的後市表現。

根據理柏資訊統計，0056追蹤的台灣高股息指數在下半年大多有偏漲的趨勢，第四季平均漲幅第一，第3季也不惶多讓，平均報酬率分別達4.6％及3.6％。其中，若上半年連跌兩季，下半年再跌的機率通常不大，22年來僅一年連跌三季，顯示連續下跌後，多半是參與反彈的好機會。

法人表示，近期兩岸的緊張局勢，一度壓抑台股上漲動能，導致台股表現跟不上國際股市，不過台股受利空的影響逐步消弭，隱含後市有補漲空間，可持續留意相關消息進行操作。另外，上市櫃公司7月營收及第二季財報到目前成長家數仍高於衰退，顯示上市櫃公司的營運維持穩定，而蘋果新機即將在9月發表，今年iPhone的買氣變化有撐，年底還有重量級電競產品進行兩年一次大改款，可望支持電子股走勢。

大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫表示，由於近期原油等原物料價格回跌，市場對通膨的預期及美國聯準會政策的反應也淡化，最新CPI數據也反映未來的通膨壓力可望趨緩，聯準會今年以來的升息動作有達到一定程度的效果。

展望後市，近期美國科技股已出現明顯的反彈，台股近日表現也可看出受到拉抬，隨著傳統科技旺季來臨，新機發表可望為市場注入樂觀情緒。此外，就評價面來看，今年以來的修正已經相當程度反映對升息、需求下修的預期，本益比低於近五年平均的個股相當多，使得台股具備下檔保護，對下半年可抱持謹慎樂觀的態度。