人工智能、電動車領衝 美股基金反攻

美國聯準會官員重申抗通膨決心，美國ISM服務業指數意外升至三個月高點，加上財報經濟數據有亮點，激勵歐美股市穩定走揚，成長股領漲、AI科技股勁揚，美股相關基金雨露均霑。據理柏統計，近期境外基金前十強有逾半策略都是聚焦在美股及具破壞式創新等AI人工智慧等主題，近一周繳出7％以上表現。

受企業活動和訂單增加提振，美國7月ISM服務業指數意外升至三個月高點，同時企業財報優於預期，以民生耐久財為首的成長股領漲大盤。此外，消費相關科技板塊財報優於預期，雲端業務及新技術仍是趨勢發展主軸，人工智能、電動車領漲主題指數。

安聯AI人工智慧基金投資團隊表示，未來幾個季度企業獲利將進入修正階段，這可能導致波動加劇，但即便在這樣的環境下，企業仍致力推動數位化，強化競爭力及推動長期成長趨勢，在推動創新和變革的公司，仍相對具吸引力。

大華元宇宙科技50 ETF（00906）經理人鄭翰紘表示，根據經驗，大型股因股價恢復力較好，當市場震盪時相對受到投資人的青睞。統計至2022年8月3日止，美國那斯達克綜合指數年初以來已下跌近2成，然近一個月漲幅超過一成。鄭翰紘認為，目前的反彈代表著指數已經觸底，在市場仍相對波動的情況下，大型科技股因基本面穩健，在資金錯殺的情況下，可望搶先反彈。

鄭翰紘表示，在通膨已可控的情況下，美國聯準會接下來的升息步伐有望放緩，此舉將對於股市有利。此外，第三季和第四季為傳統科技產業的旺季，將有許多新機與消息出台，財報下修的幅度有限，若無其他利空干擾，目前科技股指數應該來到相對安全的位階。