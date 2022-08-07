股災免驚 定期定額進場不挑時

7月全球股市跌深反彈，台股也出現止跌反彈跡象，7月加權指數收復了約千點，但伴隨電子業庫存比例高及企業縮減資本支出等雜音，台股後續可能將持續震盪。投信法人表示，市場波動劇烈時，投資人往往難以掌握股市最低點的進場時機，不妨利用定期定額策略，讓每個時間點都是「最佳進場點」。



統一投信指出，定期定額由於可以透過形成微笑曲線，達到攤平成本的效果，具備「不擇時」特性。因此，對於定期定額投資人來說，無論是甚麼時候、股市位於哪個水位，都是合適的進場時機點。根據經驗，定期定額投資人無論是在股市高點或低點進場，最後都在下一次行情高點賣出，兩者報酬率其實相差不大。



以加權指數過去約15年數據為例，台股經歷了五輪大幅修正，包括金融海嘯、美債風暴、大陸股災、中美貿易戰及新冠疫情。若投資人每次都在台股股災前的高點，開始定期定額投資，並在下一波行情高點賣出。



從金融海嘯到新冠疫情，高點進場的定期定額投資人，在這五輪台股大跌反彈後的平均報酬率為24％。但倘若投資人每次都等到台股最低點，才開始定期定額，並在下一次行情高點賣出。低點進場的定期定額投資人，在這五輪的台股股災反彈的平均報酬率為23.2％，與高點進場的投資報酬差不多。



因此，在不確定性高、股市最低點難以辨明的盤勢中，建議投資人仍採定期定額策略為優，也是長期投資的最好方法。



群益投信表示，股票市場波動劇烈，不過透過基金定期定額方式投資多能有不錯的回報，在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。



投資人以共同基金為理財工具的好處很多，一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性，二來還可搭配定期定額的投資方式，以分攤成本及積少成多複利效果兩大觀念來進行理財，也不會造成日常生活上太大的負擔。



定期定額分批買進，可有效分散不同點進場風險，是絕佳的投資方法。台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具。