站上萬五 台股基金有甜頭

國安基金宣布進場已近一個月，台股空方壓力也稍微減弱，部分具有題材或是營運動能續強的個股持續表現，投信法人表示，雖然近期大陸軍演干擾短期投資氛圍，但若軍演結束且未有更進一步的管制或恫嚇，股市仍將回歸基本面，表現可期。



觀察近一個月台股基金表現，總共有120檔基金打敗大盤。投信法人指出，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，再以定期定額分批買進，有效分散不同點進場風險，是絕佳的投資方法，建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具。



群益投信表示，股票市場波動劇烈，不過透過台股基金定期定額方式投資多能有不錯的回報，儘管台股目前水位不低，仍有不少個股強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。



台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具。現階段考量股價已大幅修正，市場對未來的預期也是悲觀，資產配置也是保守，反而是台股基金尋找布局機會的時點。



群益長安基金經理人王耀龍表示，台股目前處於財報公布與7月營收的測底局面，近期台股成交量約2,000億左右，顯示市場觀望心態較強，觀察後續在外資賣壓減弱、內資持續護盤與美股走勢轉強下，指數跌破前低的機率降低，第三季仍為震盪築底階段，第四季在消費季、美國期中選舉紅利及產業庫存調整逐漸健康的環境下，待台股出現走升趨勢。目前看好航太、低軌道衛星、解封概念股、光學、VR／AR、電動車、車用零組件、工業電腦、生技等相關類股。



安聯投信台股團隊表示，從近期陸續揭曉的美股財報來看，不僅部分企業釋出亮眼成績和展望，亦顯示在通膨因素的壓抑下，強勢品牌更有能耐可望抵禦終端消費動能被干擾的壓力，進而讓相關商品、供應鏈有望連帶受惠。



就評價面來看，部分面臨庫存調整和獲利較大下修壓力標的，近期也有在利空反覆測試底部後、有利空出盡落底；或是評價面已反映出最悲觀情境、長線投資價值等訊號的浮現。