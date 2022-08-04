00907網羅金融存股王 瞄準升息與通膨題材

美國聯準會連續兩個月升息3碼，金融股在歷經第二季的保單風波後，反轉展現上揚動能，不過，近期出現的壽險股淨值風波，無礙多數金融股股價穩健表現與殖利率吸引力，仍然是投資人存股的第一選擇！

根據證交所統計，上半年存股人數最多的台股定期定額標的，成長率前十名有8檔為金融股，台股ETF市場唯一鎖定金融與傳產股為成份標的00907永豐優息存股ETF，將這8檔存股人氣王全部納入核心成份股之列。

集保資料統計，6月份投資人數成長最多的台股ETF，也是近期投資人關注度相當高的00907永豐優息存股ETF，也展現長期存股吸引力，00907永豐優息存股ETF追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，精選30檔適合存股特性的金融與傳產成份股。

永豐投信分析，通膨的壓力可望在升息後陸續釋放，撇開政治因素的干擾，第三季以來股市的震盪風險、國際金融市場震盪已逐步減緩，儘管現階段升息與通膨壓力尚未緩解，但殖利率優勢股仍可望成為近期盤面主流標的，金融、傳產為主的防禦型標的，相對受惠升息與通膨題材。

上半年存股人數最多的台股定期定額標的，成長率前十名的8檔金融股，分別為:開發金(2883)、永豐金(2890)、合庫金(5880)、台新金(2887)、富邦金(2881)、玉山金(2884)、第一金(2892)、元大金(2885)等。