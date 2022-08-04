殖利率吸引力浮現 金融債後市可期

預料美國通膨見頂後，10年期美國公債殖利率距高點也不遠，投資級債資本利得優勢浮現，現階段投資級債殖利率已推高，市場同時關注經濟是否面臨衰退，資金避險需求提升，投資級債可望吸引資金配置，其中擁有收益優勢、發行產業基本面穩健的金融次順位債後市表現值得期待。

投信法人表示，面對通膨壓力、主要央行收緊貨幣政策，今年來不只是國際股市波動劇烈，信用債市表現也出現明顯回檔，不過隨著市場預期通膨將觸頂，聯準會（Fed）鷹派貨幣政策立場可望鬆動，有利投資級債後市表現。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，面對高通膨環境，今年來主要國家央行積極採取貨幣緊縮政策，但由於通膨預期回落且經濟增長前景放緩，升息風險已逐漸消化，在殖利率吸引力浮現以及市場避險需求下，訴求穩健保守配置的資金，可望回流至投資級債。

參考最近兩次升息循環經驗，分別是2004年6月28日至2006年7月11日，及2015年12月14日至2018年12月24日，在通膨見頂後，投資級債吸引力亦浮現，於10年期美債利率抵達高點後表現不俗，其中金融次順位債表現又較一般投資級債佳，平均而言於後三月、後半年及後一年分別上漲3.8％、6.9％及11％。

徐建華認為，從金融次順位債本身發行產業與資產特性來看，自金融海嘯後，透過巴賽爾協定Ⅲ大幅提高對銀行的資本要求，美歐等主要銀行資本強度大幅優於協定要求，抵禦景氣變動能力明顯提升，且從評等角度來看，根據S&P Global Ratings的統計，金融業多為投資等級，信用體質穩健，其所發行的金融次順位債品質無虞。

此外以收益角度來看，金融次順位債殖利率近6%，較一般投資級債明顯具吸引力，且存續期也更短，較能抵禦利率風險，建議穩健型投資者不妨適度留意，以利在當前市場因應升息趨勢，與其他不確定性來回波動環境下，更能穩健因應。