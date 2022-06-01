疫情、通膨夾擊 勞動基金4月虧1414億

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金4月大虧1,414.9億元，致累計前4月虧損擴大至近2千億元，達1,983.6億元，未年化收益率負3.94％。

整體基金截至4月底止規模為5兆3,955億元，今年全球持續受到疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊，股票及債券市場均大幅下跌，勞動基金積極管控投資風險，截至4月底投資損失1,983.6億元，未年化收益率負3.94％。

勞動基金運用局表示，4月份由於俄烏戰事仍不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城，讓全球供應鏈危機雪上加霜，推升大宗商品價格上揚，通貨膨脹急速攀升，各國加速緊縮貨幣政策因應，對企業獲利與經濟成長產生壓力，紛紛下修經濟成長預測，導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

美國科技股為主的N那斯克（NASDAQ）綜合指數4月單月下跌13.26％，寫下金融海嘯以來最大單月跌幅，而標普（S&P）500指數下跌8.8％，MSCI全球股票指數也下跌8％。累計今年迄4月底止MSCI全球股票指數下跌12.94％，MSCI新興市場股票下跌11.77％，台灣加權股價指數下跌8.93％，而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌11.30％。

勞動基金運用局表示，勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標，積極布局於全球股票、債券及另類資產，今年以來全球金融市場大幅震盪下跌，增加投資操作難度，勞動基金運用局積極掌握全球政經情勢，強化風險控管，並適時調整投資布局，以降低市場衝擊。

勞動基金運用局並強調，基金短期運用績效雖受到波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101～110年4月）平均報酬率為4.98％，近5年（106～110年4月）平均報酬率則為5.64％，長期投資績效仍屬穩健。加上新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到上開保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

運用局表示，由於俄烏軍事衝突未歇，加劇全球通膨壓力，在各國緊縮貨幣政策下，企業獲利與終端消費需求也將面臨挑戰，進而影響經濟復甦力道。為確保基金投資收益並有效控管基金風險，未來除加強資產配置及深化投資運用決策，仍將秉持多元分散原則，持續密切關注金融市場之動態，審慎布局各類資產並分散投資風險，並落實各項風險管控機制，以維護基金長期穩健收益。

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