5G性價比高 存股族愛這兩檔2檔ETF

根據證交所統計，今年4月ETF定期定額交易戶數前20名中，5G為主題的ETF有2檔入列。分別為國泰台灣5G+(00881)及元大全球5G(00876)，前者的標的以台股為主，而後者則是訴求布局全球5G概念。

元大全球5G(00876)ETF研究團隊表示，近期科技股受美國升息衝擊，參考2015年美國升息後的科技股行情，資金在升息利空後，也是優先青睞相對明確的5G主題，全球5G指數在升息後的一年與二年內，上漲幅度超過MSCI世界指數一倍以上，加上目前全球5G指數已修正至近兩年低點，可說是布局反彈「性價比」最高的科技題材。對於之前擔心股市高漲不敢入手的投資人，可把握股價下跌布局良機，透過定期定額參與。

元大全球5G(00876)ETF研究團隊表示，由於台灣本身就是全球科技業重鎮，電子業在台股占比高，例如全市場最多人定期定額的0050，成分股已納入台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯電(2303)等，也就是說定期定額0050等台股ETF的投資人，某種程度已經配置不少台灣重點科技股。若特別看好5G趨勢，定期定額區域更分散的全球5G等跨國產業ETF，更能達到資產配置效果，也能因進一步納入全球產業龍頭，有機會完整分享該主題ETF紅利。

元大全球5G(00876)是國內唯一訴求布局全球5G概念股的ETF，投資區域遍布美、日、台等5G產業重鎮，參與股價輪動行情的同時，也分散個別國家股市風險，現階段成分股台股權重約24%，於台積電、聯發科、聯電等台灣5G概念外，更加上高通(Qualcomm)、應用材料（Applied Materials）等世界級大廠，廣泛投資各國5G產業鏈強項，具有不同於區域5G ETF的投資價值。

（時報資訊 任珮云）