外資連賣6月後回來了 越南基金靠2數字狂吸金

今年以來越南股市對內受產業因素衝擊，對外受國際政經情勢的影響，呈現下跌的格局，然在越南股市走跌後，外資卻呈現買超情況。即使越股今年表現不佳，然在經濟正常化及政策支持下，法人持續看旺越南經濟後市，越股中長期可望受惠。

胡志明證券交易所指數（VN Index）今年以來一度下跌近兩成，日盛越南機會基金研究團隊表示，越股之前下跌主要是因越南政府中央指示加強對於證券市場、金融信貸市場的違法行為的稽查，包括FLC集團、新皇明集團的負責人都被收押並取消違法違規交易，以及嚴查地方政府與開發商之間土地開發項目不合規的交易等，使得投資人風險意識提高，成交量也受到壓抑。

越股下跌讓越股對外資更具吸引力。富邦投信表示，今年第一季外資主要站在賣方，但外資在連續超過六個月賣超後，在4月時已轉而買超，4月外資買超約3.4兆越南盾，累計至5月中旬買超總金額達約5.3兆越南盾。

越南企業獲利及經濟數據的基本面表現穩健。截至5月10日止，近95％越南上市公司已公布第一季企業財報，越南上市公司淨利年比成長33.2％，成長幅度優於2021年第四季的成長率14.4％，而越南前30大企業今年第一季淨利年比成長23.6％，也較上一季表現佳；從產業類別來看，主要貢獻來自銀行、化學及食品加工。亮眼的企業財報將有利於後市越南股市表現。

近期越指已出現止跌反彈，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南經濟逐漸走出疫情陰霾，也已恢復開放國際觀光與諸多國際航線。航線重新開放及出口持續成長帶動下，預期國內生產毛額（GDP）成長為7％，有望回到疫情前水準。

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