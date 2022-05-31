無懼全球利空 東協基金抗震

今年來利空環伺，全球股市震盪劇烈，但東協五國股市跌幅相對小，印尼與新加坡更逆勢上漲3.94％與2.88％，主要因東南亞經濟，與俄烏衝突及其周邊地區連結度低，且疫情影響鈍化，東協國家經濟基本面持續改善，帶動企業獲利成長，伺機布局東協基金，後市績效可期。



群益東協成長基金經理人高浩偉指出，觀察高盛封城指數，東協國家較第一季封鎖措施放寬最顯著，印尼更降至0的水準，意味東協經濟活動持續復甦，可望進一步帶動企業獲利表現。市場預估東協企業獲利增長居亞太地區前段班，包括印尼、菲律賓和新加坡今年EPS成長率仍近20％，強勁企業獲利前景，為股市帶來正面支撐，後市行情仍值得期待。



日盛亞洲機會基金研究團隊表示，東協股市過去一個月出現逾3％跌幅，但印尼疫情緩和，帶動經濟增長與市場消費者信心，煤礦、金屬和食品等需求強，後續關注印尼企業營運狀況及疫情發展。



就基本面來看，東協的越南全年強勢經濟成長預估沒有改變，包括世界銀行預估越南今年經濟成長6.5～7％，越南國會保守估計可達6～6.5％的水準，企業獲利強勁。隨胡志明指數預估本益比進一步回落至10年均值之下，為長期和價值投資提供絕佳投資機會。



高浩偉認為，個別國家與產業方面，東南亞地區做為全球旅遊勝地，將最直接受惠邊境開放帶來的經濟復甦，觀察泰國與新加坡旅客人數變化，可發現自去年第四季起已有顯著恢復，航空旅遊業等相關類股，可望成為東協股市新一波上漲動能。



印尼為煤炭與棕櫚油最大出口國，馬來西亞主要出口石油及棕櫚油，成為亞洲少數受惠原物料大漲的國家，俄烏戰爭尚未落幕，短期間大宗商品價格料維持高檔，在出口情勢有利下，仍可望從中獲利，原物料股表現值得留意。