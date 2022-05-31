越南長線價值現 主動型基金掌優勢

受到地產醜聞爆發衝擊，越南股市2022年創下史上第四大下挫波段，但外資反而趁機挺進。中信投信認為，越南總經基本面依舊穩健、外資如摩根大通甚至看好長期發展加碼挹注資金，就股市面來看，估值逼近歷史低位，評價更具吸引力，正是逢低好買點。



中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，全球經濟重陷衰退陰霾，越股免不了受波及。但從二項指標來看，越股有止穩跡象。一是賣壓趨穩，根據統計，目前融資餘額已自2022年第一季高點下降約30％且外資已連續兩個月淨買超越股。



二是越南證券委員會（SSC）發起多項變革，不僅致力股票交易透明化、降低期貨對股票現貨市場影響，並將恢復公布自營商交易資料。



張晨瑋觀察，過去越股如此大回檔多半受到國際外部因素影響到基本面，像2008年金融海嘯、2018年中美貿易戰、2020年新冠肺炎衝擊等，但2022年主要受到個別公司的醜聞引發的賣壓，就總經面來看，越南體質已較過往更加穩健、本益比估值合理、通膨可控、外匯存底豐厚，且匯率變動亦小。



也因為看好越南長線發展，外資反加碼投資。近期摩根大通就宣布向其在胡志明市的分支機構注資1.23億美元，使其對越南的總資本投資從7,700萬美元增加至2億美元，即4.6兆越盾。未來幾年，這筆資金將用於為銀行在岸服務和能力的擴展提供資金，支持其快速成長的產品組合，並增加當地人才的招聘，此注資案也已獲越南國家銀行批准。



越南主管機關亦針對養地而不進行開發的地產商進行追查，對銀行、地產業將產生長期正向效果，信譽好的地產商更易獲得信貸，地產的加速開發也有望抑制地價。越南房市動能仍相當強勁，許多新開發項目都在極短時間內銷售一空。



就銀行股來看，越南大型銀行股提列備抵呆帳比例多數都在100％以上，且公司債占比約在10％以下或更低，以軍隊銀行為例，公司債占總資產比例不到8％、越南興旺銀行不到6％，越南外貿銀行則不到2％，受公司債影響有限。



中信投信指出，從主動式基金布局越南更能充分掌握市場脈動。以中國信託越南機會基金為例，目前就即時掌握越南的經濟紅利、通膨受惠股，且也完整覆蓋外資持股上限（FOL）股票，不錯失任何上漲利基，是逢低布局越股的好選擇。