減碳135策略 愛地球賺收益

瞄準「氣候投資」關鍵大趨勢 掌握「淨零」轉型新契機，富達投信提出「減碳135」投資策略，透過篩選出在減碳具有實質影響力企業，讓投資人不要承擔太大風險之下掌握減碳商機。



富達投信總經理曾秋美表示，根據麥肯錫報告，接下來幾十年間，全球每年需投資9.2兆美元拯救地球、終止氣候危機。這股力挽狂瀾、力求2050年達成淨零排放終極目標的力量，不但掀起「不淨零轉型就淘汰」的企業零碳生存戰，更加速氣候變遷投資機會的成型。



富達投信將推出「富達永續減碳商機多重資產收益基金」，期採用攻守兼具的多重資產配置，在滿足台灣投資人對於成長與收益期望的同時透過投資，推動企業淨零轉型，發揮ESG永續影響力。



目前市面氣候投資商品琳瑯滿目，富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示，其投資方案主要包括被動排除邪惡產業或碳排大戶標的、單純追蹤ESG相關指標或鎖定單一永續產業，如潔淨能源特定題材等，其投資產業範圍較窄、風險集中度較高，且超額報酬空間相對較低。



富達投信推出晉級版的「富達永續減碳商機多重資產收益」策略，破除「排除高碳排」企業的迷思，鎖定擁有大幅降低碳排潛力的企業或提供相關技術者，希望能掌握氣候變遷趨勢長期的超額報酬契機，同時推動所投資企業持續為減碳而努力，更能實際透過永續投資帶來氣候影響力。



富達永續減碳商機多重資產收益基金經理人李祐慈表示，在投資組合資產配置方面，該基金採取關鍵「減碳135」策略，聚焦「減碳商機」這一個大未來，架構在「減碳潛力選股」、「綠色收益選債」、「多重資產配置」三大優勢上，並鎖定能提供降低碳排解決方案的產業價值鏈和巨大商機的五大主軸，包括綠色建築、永續消費、工業4.0 、乾淨能源、智能交通等產業。而且根據富達研究，在市場下跌時，富達ESG評等的標的表現，無論股債都相對抗跌。



李祐慈指出，該基金股債配置基本上是「七股三債」追求長期資本成長空間，並推動減碳影響力，還有配置具備低碳優勢的綠色債券，並有5～10％靈活配置，也會投資一些另類投資如風力及水力發電廠。也就是透過結合股債的多重資產配置靈活彈性調整，形成最佳的投資效率及風險防禦力。