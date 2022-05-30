台股大反攻 0050創2新高紀錄

台股30日反攻氣勢強勁，指數飆漲344點，台積電（2330）等大型權值股挺身而出，帶動素有「國民ETF」之稱的元大台灣50 ETF（0050）最新規模衝上2,194億元，受益人數也成長到54.5萬人，雙創新高紀錄。

法人認為，0050規模和人氣雙創紀錄，反應出投資人在台股回檔時「不離不棄」，展現越跌越買企圖，藉由市值型ETF當作最佳抄底工具，推升0050規模領先加權指數創下新高。

據統計，除了0050，還有6檔ETF跟著攻頂，包括同樣追蹤台50指數的富邦台50、國泰永續高股息、群益10年IG金融債、中信優先金融債、中信全球電信債以及中信中國50正2，這7檔規模創高的ETF，有三檔都是台股ETF，突顯國人特別看好台股的反彈機會。

0050投資台股上市市值前50大個股，表彰國人對台股龍頭股的投資信心，同時是台股規模最大、最具代表性的台股ETF，長期以來被視為台股精神指標。在2020年全球新冠肺炎爆發、2021年台灣新冠肺炎爆發、2022年俄烏開戰，0050規模都在震盪中領先台股指數大躍進。

法人指出，這波大盤重挫超過2,000點，不少投資人認為台股已經超跌，開始逢低逐步進場0050，買盤與近日台股反彈相乘後，帶動0050規模快速成長，5月以來台股下跌，而0050規模逆勢增加將近50億元，最新結算出的規模更創下2,194億元新高。

法人並分析，0050規模大增不只來自法人買盤，小資族、年輕族加碼也不手軟，0050零股交易活躍，並連霸定期定額交易戶數榜首，受益人數持續成長，因此規模成長快速。到上周為止，0050的受益人數達54.5萬人，相對去年底僅34.7萬人，今年來大增將近20萬人，其中，持有10張以下的投資人已達53萬人，小資族、年輕族踴躍度可見一斑。

投顧法人認為，先前台股多頭反攻乏力，一度啟動跌深反彈到月線但突破失敗，而近日再以長紅棒重新站回月線，搭配5日線再度走揚，築底力道強化，短線操作可謹慎樂觀，而市值型ETF如0050與大盤連動性高，不會有跟不上反彈或是選錯個股反而下跌的疑慮，因此在底部反彈階段是很適合的操作工具。

從洞見觀瞻的美國貨幣政策來看，下次聯準會開會在6月14日至15日，此前有短暫的空窗期，建議可結合國際股市變化，逢低留意龍頭股等展望成長標的。