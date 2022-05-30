題材簇擁、資金搶進 生醫基金後市看俏

金融市場持續動盪，部分資金轉而配置穩健具防禦性類股，生技醫療即是其一，加上先前回檔修正，使其評價優勢顯現，尤其產業創新動能強勁、企業營運穩健，同時新藥研發、企業併購、年會展覽及新藥核准等題材豐富，皆有利類股表現，預期產業仍不看淡。

投信法人表示，近期國際股市仍籠罩在高通膨待解、企業財報好壞、供應鏈瓶頸等壓力下，持續波動未歇，但生技醫療類股因具有穩健性質，近三個月反而逆勢上漲1.63％，在諸多題材齊聚下，後市表現仍可期。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，雖然高通膨環境持續牽動金融市場敏感神經，不過在升息周期下，大型價值股仍是較佳的選擇，也因此觀察過去一個月資金明顯湧入醫療保健股。此外從評價面來看，醫療保健股的本益比低於S&P 500指數，在防禦型股票當中是唯一估值相對便宜的族群。

加上今年來美國食品藥品監督管理局累計已有12項新藥獲准，與此同時，6、7月份也有多場重量級醫療研討會登場，相關臨床成果與商機議題有望釋出，在價值面與題材面加持下，醫療保健股的中長期表現並不看淡，投資人不妨採分批布局策略，掌握投資契機。

蔡詠裕認為，在次產業方面，雖然新冠疫情流感化令疫苗股人氣回落，不過如阿茲海默症、類風濕性關節炎及肥胖等已是老年化人口增加、飲食生活改變下的現代人並症，同樣具題材效應拉抬。

且全球共同基金持有製藥股的比重，仍低於五年平均，與S&P500指數相較，本益比折價幅度也在長期均值下方，由此預期潛在上漲空間較大，至於生技族群則聚焦於醫學年會臨床試驗結果以及併購機會，商機擴大下長多趨勢不變。

延伸閱讀