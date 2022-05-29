全球股票基金重獲青睞 10周來首見淨流入

在全球股市反彈之際，全球股票基金重獲投資人青睞，5月25日止的當周吸金超過200億美元，此為10周以來首見淨流入。

根據美國銀行（BoA）追蹤資本市場資金流向的《Flow Show》周報顯示，截至5月25日止的當周，全球股票基金出現淨流入206億美元，寫下10周以來首次吸金紀錄。

全球股市本周終於止跌回穩，投資人重拾信心，將資金投入全球股票基金。MSCI全球指數周線大漲逾3％，先前投資人擔心全球央行激進升息打壓通膨，可能讓全球經濟陷入衰退，MSCI全球指數在過去7周重挫12.7％。

隨著股市反彈，包括花旗集團與摩根大通在內的投行認為市場回穩，不過其他投行則更為審慎，美銀和摩根士丹利向客戶示警，股市尚未觸底。

Refinitiv理柏（Lipper）的數據亦顯示相同結果，5月25日止的當周，全球投資人淨買入61.6億美元全球股票基金，創下4月6日以來首次淨流入。

依據Refinitiv理柏統計，美國和亞洲股票基金分別吸金46.1億與12.2億美元，但歐股基金僅吸引1.3億美元資金流入。陸股基金吸金5.8億美元，此為七周以來首見淨流入。

就產業別來看，工業股票基金吸金力最強，金額達7.13億美元，而金融與科技股票基金持續失血，分別為17.4億與14.4億美元。

此外，投資銀行傑富瑞（Jefferies）的數據顯示，資金大舉流入股票指數型基金（ETF）。同期零售與機構投資人投入157.6億美元，創下9周以來最大吸金紀錄。

在此同時，債券基金持續失血。Refinitiv理柏資料顯示，5月25日止當周，債券基金遭到投資人贖回99.4億美元，寫下連續8周資金流出。至於貨幣市場基金，在經歷連續3周資金流出後，投資人大買231.3億美元。