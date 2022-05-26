風向變了 台股ETF暴衝

投資人投資台股明顯轉向，台股ETF已取代台股主動式基金，美國升息、台股重挫，使得4月台股主動式基金規模大縮水，但台股指標型ETF交投仍熱絡。據統計，4月前三大ETF合計淨流入逾330億元。

投信投顧公會最新統計顯示，受行情影響，4月台股主動基金規模自3月的4,164億元下滑到3,650億元，減幅超過12％，多數基金因淨值修正，使得規模下降；但4月前三大被動型基金─ETF卻呈現淨流入。

包括投資台股市值前50檔上市股票的台灣50ETF（0050）4月有156億元淨申購，規模第二大的台股ETF元大高股息ETF（0056）淨申購金額也近百億元（96億元），規模第三大的國泰永續高股息ETF（00878）4月則淨申購逾80億元。

反觀主動型台股基金4月淨申購金額相對少，大部分台股基金均呈淨流出情況，前三大規模台股主動式基金中，元大台灣高股息優質龍頭基金4月淨申購12.6億元，安聯台灣科技基金淨贖回26億元，安聯台灣大壩基金淨申購0.4億元。

針對台股震盪甚至明顯回檔之際，台股ETF依然吸金，元大投信表示，4月台股波動加劇，投資人的風險偏好下降，但追求高息取向不變，特別是「價低息更高」的吸引力，讓主被動基金都以高息基金為主要選擇。

以0056為例，由於目前成分股均已公布股利政策，因此可見資金在除權息行情發動前先進場布局。

至於市值型的0050，則是相對主題型ETF的價格震盪，成為投資人較有信心逢低加碼的標的。

另外，法人私下表示，有不少投資人、法人透過正向、反向ETF作價差、鎖利或避險，例如元大台灣50單日反向1倍ETF在4月底時淨流入24.33億元，4月底規模已來到578.16億元。

法人指出，還有一個原因是台股ETF是追蹤指數，成分股透明，不會有基金經理人「上下其手」的疑慮，加上ETF的交易成本低、在股市交易時間即可買賣，且買賣價明確，因此愈來愈多投資人買ETF、甚至用ETF存股。

除了台股ETF規模大增，國人ETF投資熱也蔓延至部分債券ETF，如群益十年期以上金融ETF基金、國泰十年期以上A等級美元公司債ETF，4月底規模分別來到816.86億元、648億元，規模僅低於元大投信前兩大台股ETF。

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