選股不選市 專家曝布局台股聚焦3類股

俄烏戰事對金融市場影響漸鈍化，近期聯準會（Fed）鷹派確立，但貨幣政策緊縮最恐慌時間或許已過，台股周RSI、周KD指標開口，皆有從低檔向上收斂趨勢，台股後續若能維持資減券增價穩的架構，大盤將有望持續反彈，後市聚焦產業正向族群，布局台股基金迎下波反彈行情。

台新台灣中小基金經理人吳繼先指出，今年全球仍是成長格局，分析師預估全球獲利增長8.8％，預期技術面落底後，下半年可望逐步反映基本面，迎來反彈行情，台股建議逢低分批承接。選股關注業績成長率能超過15％以上高成長股、低基期股、特殊傳產股等。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，美國商務部發布4月零售銷售數字，月增0.9％及年增8.2％，表現相當亮眼，降低終端需求減緩疑慮。

上海逐漸復工復市，對生產及物流及終端消費，都有相當正面的挹注，台股具反彈動能，在指數站穩萬六大關後，有助短線反彈走勢。

群益創新科技基金經理人黃俊斌分析，烏俄戰事對資本市場影響已有限，聯準會大幅升息已充分預期，待不確定性緩解，台股可望逐漸企穩，且低評價在企業獲利支撐下仍具吸引力，成長股高評價修正已達一定程度，貨幣緊縮與成長趨緩背景，短期指數波動大，及強勢族群轉換，但總體經濟成長的推動，仍可維持震盪向上格局。

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