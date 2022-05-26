無差別拋售！法人曝這類優值股已被錯殺

儘管美股那斯達克指數連續七周下跌，創21年來最長跌勢，技術指標也進入超賣區，近期半導體設備大廠的東京威力科創、5G毫米波天線大廠的立訊精密，和電源管理IC大廠的矽力-KY等都已止跌彈升，法人表示，優質科技股已被錯殺，後市值得留意。

元大投信分析，隨著那斯達克指數已經連跌七周，代表科技股的那斯達克和費城半導體指數已成功守住前波低點，短期再跌空間有限，反彈行情可期，尤其，在未來重大科技發展如AI、元宇宙、自駕車等，扮演核心關鍵角色的5G概念股，有機會是反彈行情的領頭羊，投資人未來可積極留意全球5G相關ETF的表現。

富蘭克林證券投顧表示，歷經今年以來急速回檔，部分科技股已出現股價被錯殺的情況，其中看好數位轉型長線投資趨勢。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，自去年11月中以來，市場消化通膨上升、聯準會政策行動、疫情危機可能結束以及俄烏情勢的影響，市場波動加大。然而「無差別拋售」科技股並沒有考慮到個別公司堅實的基本面，資本充足、消耗現金的公司只要具備強勁的單位經濟效益和領導地位，在任何一種利率情境下都可以是優秀的企業，投資人可趁評價修正時，增持具有良好長期前景的高品質公司。

目前看好數位轉型相關主題的投資機遇，從人工智慧、機器學習及分析到新商務和數位客戶互動，再到網路安全等，這些機會均相當具有吸引力。

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