上海力拚復工 A股基金迎反彈

陸股從農曆年後開始修正，上證綜合指數一路跌至2,886點，近期展開反彈，隨上海將於6月全面恢復正常生活，力拚復工可望激勵A股表現，且刺激政策將開始發威，預料經濟可望於第二季落底，有利趁早逢檔布局A股基金，搶下一波復甦反彈行情。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，大陸先前受疫情衝擊，產業估值已有大幅修正，可關注疫情修復後的大消費、積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等相關產業鏈。且美國貿易代表署（USTR）將啟動對大陸500億美元商品加徵關稅重新評估程序，屆時若解除，可望受惠產業包括機械、電力設備、新能源、醫藥和汽車等。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄指出，大陸全力擴大內需，努力實現全年經濟社會發展預期目標，隨疫情受控，穩增長發力，將推動陸企生產回歸正軌。A股長線關注穩增長的新老基建、房地產相關及疫後復甦受惠股的食品飲料、旅遊、酒店、機場，還有高景氣板塊的新能源、電子、CXO等長線基本面佳產業。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，政治局會議強調穩增長，包括地產放鬆、加大基建、刺激消費、降低企業經營成本等舉措，預計5月疫情回落後，經濟增速有望反彈，後續政策力度仍大，以當前市場估值處於低位，待未來基本面出現改善，市場估值修復有較大空間可期。

富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛認為，大陸先前紓困政策因疫情影響而不順暢，未來政策出台將更聚焦，人行預期推出人民幣1千億元再貸款支持交通運輸、物流倉儲業融資，解決疫情防控痛點，且房企併購融資支持擴及民企，預收資金已有所放寬。另加快基建、推動高質量城鎮化舉措持續發力，預期經濟數據將於第二季中下旬落底。

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