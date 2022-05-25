金融業獲利優預期 特別股相對吸睛

近期市場恐慌情緒瀰漫，主要因通膨居高不下、聯準會（Fed）可能加速升息、俄烏衝突未解、大陸疫情升溫加劇供應鏈壓力等四大因素衝擊，近一個月股債市雙挫，特別股也難逃波及而回檔修正，短期間不確定性環伺，投資信心不穩持續左右市場走勢，但特別股因企業獲利仍佳，及具有高息優勢，景氣無衰退疑慮，表現回穩可期。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，近期特別股隨國際金融市場震盪而跟著回檔修正，不過進一步觀察市場狀況，美國通膨預期自高點明顯回落，除意味著通膨高位可能已過的情況外，也代表Fed再持續加大緊縮力道的可能性降低，美債殖利率短期間大彈機率也有所下滑，由此觀察若後續通膨有持平或趨緩之勢，特別股走勢料將反彈回揚。

再就基本面來看，就已公佈第一季財報結果的美國企業家數約九成，高達82％企業獲利優於預期，高於過去五年均值的77％，其中金融業獲利優於預估的幅度，僅次於公用事業與原物料產業，意味著特別股的主要發行主體金融業前景仍佳。

邱郁茹認為，後市升息環境下，高利率投資標的較能抵禦利率走升風險，尤其今年來特別股價格快速下跌後，目前收益率6.3％，已超過2018年升息末期的水準，當時美國聯邦基金基準利率的水準（當時美國聯邦基金基準利率已升至2.5％），與非投資級債利差僅約130個基點，在景氣維持復甦的情況下，特別股的相對吸引力提高。

由此評估，無景氣衰退疑慮的情況下，特別股回穩可期，次產業的大型金融與公用事業相關表現，相對值得留意，並可適度搭配受益於景氣復甦的產業如不動產、工業、消費等。

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