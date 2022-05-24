香港首富李嘉誠新寵 越股買點到

香港首富李嘉誠近期被越南當地媒體批露，旗下的長江實業集團將進軍越南地產，投資人跟著嗅出商機。中國信託投信表示，越南股市近期受到國際股市震盪波動加劇，但觀察越南已重新開放航線，並且在出口持續成長帶動下，有望回到疫情前水準，投資人透過主動型越南基金由專業基金經理人操盤，更能輕鬆掌握漲升行情。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，長實集團選擇投資胡志明市主要是看準當地房地產價格近年快速成長及看好胡志明市在越南扮演經濟、貿易、文化中心的重要地位，除了首富看好越南，越南基本面佳也相當吸引外資進駐。

據Dragon Capital最新報告，疫後復甦使越南國外直接投資FDI迎來史上新高，較2021年同期增長12.3％，2022年前四月累積遊客量也已達2021年全年數量，加上一系列貿易協定，出口將大力受惠於國際訂單移轉，預期未來四年GDP可保持6.5％至7％增長趨勢。

中國信託越南機會基金是國內首檔新台幣計價的高純度越南基金，自2020年8月成立至2022年4月29日止，不管是新台幣計價、美元計價績效都逾15％。

張晨瑋認為，主動操作才能剔除弱勢權值股。以胡志明指數前十大權值股中的越南牛奶、Vingroup為例，是許多追蹤越南股市指數的「標配」，近一年股價表現明顯較弱，但主動式基金可依據基本面篩選，主動選股而避開弱勢股，基金也在成立以來適時出清或減碼相關個股。

新興市場股市資訊較不透明，相對依據市值排序規則的追蹤指數投資，主動型基金更能就市場變化趨吉避凶、汰弱留強。像今年干擾市場的俄烏戰爭，對越南來說就未必是負面因素，由於越南和俄烏貿易比重低，受戰事直接衝擊小，甚至戰爭所造成的原物料上漲，反而有利越南的水產、化肥等產業，而越南鋼鐵業也受惠越歐自由貿易協定，有助歐洲相關訂單移轉越南。

張晨瑋強調，越南基本面穩健，依據過往經驗，短期急跌觸發的賣壓待市場消化後，市場將相對止跌回穩，由於越股黃金十年正要啟動，目前低檔正提供投資人進場的絕佳買點。

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