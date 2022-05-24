投資級公司債蓄勢反彈 卡位時機到

美國通膨仍在高檔，聯準會也將持續升息，但美國公債殖利率已自前波高點回落，公債市場也出現巨額淨流入，顯示買盤已開始逢低布局債市。在美國基本面不悲觀下，投資級公司債今年累積跌幅已超越指數成立以來任何單一年度表現，醞釀未來反彈契機，目前正是進場時機。

野村投信表示，美國4月通膨報告雖高於預期，但已顯露築頂跡象。美債殖利率已不似先前般急遽飆升，公債市場龐大賣壓退去，出現單周115億美元的巨額淨流入，為2020年3月迄今的最高紀錄；反映債市面對聯準會政策可能導致成長趨緩的風險，開始找回其避險工具的特性與定位。

今年以來投資人擔憂通膨高漲與聯準會升息帶來的衝擊，債市率先反映相關利空，包括投資級公司債在內的信用債券均出現回檔整理。根據統計，今年以來至5月11日止，彭博巴克萊美國投資等級公司債指數跌幅為12.9％，是該指數自1973年成立以來最大單年度跌幅，投資級債券短線已有超跌的跡象，隨著美債殖利率逐漸回穩，投資級公司債應有機會出現反彈。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，整體而言，亞洲受烏俄戰爭影響相對較小，拉美地區則受惠能源及食品價格回升，抵銷先前央行升息對經濟的抑制效果。操作上，看好拉美與亞洲等較不受地緣政治影響地區的投資級債券，建議減持新歐地區及近期因選舉期間不確定性較大的巴西等地投資級債券。

復華全球短期收益基金經理人吳易欣表示，投資等級短天期債基金根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等布局於各公司債、金融債及政府公債等標的，資產組合平均存續期間1～3年，受利率變動的影響較小，建構出風險較分散投資組合。

群益0～1美債ETF（00859B）基金經理人李鈺涵指出，資金往美元市場移動，美元計價資產相對優勢，短線上風險意識高升，也加大避險需求，政府相關債券表現較佳，特別是美債避險特性獲青睞，表現抗震，展望後市，美元匯率若持續攀升，對風險性資產將帶來較大壓力，投資人可多加關注。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，現在美國10年期公債實質利率為-1.05％，處於低利率環境，資金勢必尋求更有效率的去處，而高收債的高利差優勢，將吸引對收益有興趣的投資人青睞。

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