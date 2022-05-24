銷量續衝 電動車基金績效讚

根據調研機構Marklines、中汽協、乘聯會、東吳證券等統計，4月大陸電動車銷量30萬輛、年成長45.1％，美國8.6萬輛、年成長109％，超越市場預期，且全年預估大陸、美國、歐洲可望達60％、100％、20％增長，全球年增長52％，布局電動車基金績效亮眼可期。



日盛全球智能車基金研究團隊指出，隨疫情獲控，產業鏈逐步復工，供給及需求釋放，預計5、6月電動車產銷重返正常水準。大陸5、6月逐步恢復，下半年新車推動銷量增加更明顯，預計全年銷量580～600萬輛。美國2030年電動化比率提升至50％目標，相關配套政策有望加速推出，且油價上漲刺激電動車訂單，預估第二季銷量季成長將進一步向上，全年銷量有望達110～130萬輛的翻倍成長。



群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，在減碳共識下，美國、歐洲、大陸皆力拚電動車滲透率提升，未來銷量增幅可觀，今年滲透率估10.6％，許多台廠早在數年前就切入相關供應鏈，包括馬達、充電槍、車用晶片、中控面板等，後續潛力可期。



台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，隨各國政府將車聯網、聯網汽車、智能汽車列為重要發展方向，政策大力支持，加上車廠、電信商和第三方服務業者推波助瀾，帶動智能車快速發展。據TrendForce旗下拓墣產業研究院報告，預估2025年新車聯網數量將接近7,400萬輛，滲透率達80％，未來10年投資額100億美元，商機相當龐大。