太空商機大 瞄準兩族群

人類探索太空的嚮往，沒有因為COVID-19的肆虐而放慢腳步，第一金投信太空衛星ETF擬任經理人牟宗堯表示，從2020年下半年開始，包括火星探索、太空旅行商業化邁開大步，以及低軌道衛星大量升空，在俄烏戰爭扮演奇兵，正式宣告新太空時代的來臨，同時在「政府＋大型企業」的合作模式下，帶來可預見的龐大商機。



美國太空總署（NASA）發射的火星探測車毅力號，在2021年2月成功登陸火星，實現人類首次在火星上進行無人直升機的飛行測試，緊接著5月，大陸的探測車「祝融號」也成功登陸火星，執行地質勘測任務。



中美兩強的國力競爭，也已從地球打到外太空，歐洲、日本、印度當然也不落人後，積極加入太空科技，開啟探索宇宙的競賽。



另一方面，全球兩大首富不惜耗費鉅資，從地面的AI技術、電動車的較量，直接升空對決低軌道衛星及太空旅行的商業化。亞馬遜辦人貝佐斯旗下藍源公司的太空船，去年7月是第一家完成飛越國際航空聯合會定義為「太空」高度的旅行；特斯拉創辦人馬斯克的SpaceX去年9月直接載著四名平民送上太空三天，創太空旅遊史上頭一回。



對於太空產業展望，牟宗堯認為，無論是低軌道衛星、太空旅遊或探索，拜火箭發射及運輸成本大降9成，今年的發展腳步只會加快不會慢下來，會有更頻繁的月球及火星探索計畫，會有更多的衛星佈建，以及更多的人等著飛上太空，甚至規劃到外太空淘金，開採稀有礦產。



太空不再是遙遠夢想，而是近在眼前，牟宗堯指出，低軌道衛星商業化進度最快，依據TrendForce預估，今年市場產值上看2,950億美元，美國衛星工業協會則樂觀估計，到2029年在軌的商業衛星數量將超過10萬個，呈現星空掛滿衛星的奇景，其中衛星供應鏈優先受惠升空數量增加，出貨開始放量成長，訊號地面接收站基礎建設商機也將隨著爆發。



預見太空商機的大未來，第一金投信再度邁出一小步，卻是台灣投資人的一大步，領先業界發行太空衛星ETF之主題式基金，以追蹤Solactive太空衛星指數（Solactive Aerospace and Satellite Index），集中火力布局當前成長性最高的低軌道「衛星設備」以及「通訊服務」的商機。