基建、公用事業類股 躍熱門標的

今年以來金融市場大幅波動，牽動投資人心情七上八下，根據理柏資訊統計國內核備的1千檔境外基金，盤點近三個月上漲的僅有46檔，若是剔除掉貨幣市場基金，及波動度較大的天然資源、拉丁美洲等股票型基金，表現較佳的集中於基礎建設與公用事業等產業型及高股息基金，也成為近期投資人爭相詢問的熱門標的。

理財專家表示，觀察這些基金當中，近三個月表現以富蘭克林旗下美盛基礎建設價值基金和富蘭克林公用事業基金最突出，漲幅分別為11.18％和9.05％，且美盛基礎建設價值基金一年累積漲幅超過21％。

近期各大國際券商紛紛下調全球經濟成長預估，如摩根士丹利與高盛就建議，採取較為防禦的投資策略，看好如公用事業等獲利穩定具備防禦特性的產業。

美銀美林最新全球基金經理人調查結果也顯示，經理人對經濟前景的看法為調查以來最保守，投資策略轉向公用事業及高股利股票等較防禦的配置。

理財專家指出，基礎建設產業和公用事業產業提供的是日常生活必需的產品或服務，受到景氣循環的影響較小，同時具備高股利、股利穩定成長、防禦通膨、跟傳統股市相關性低及低波動的特質，在聯準會升息、縮表和通膨環境下可望延續強勢表現。

歐盟5月18日公布名為「RepowerEU」的能源計畫，希望藉由增加再生能源和液化天然氣（LNG）進口、加速朝綠色能源轉型，預估2027年前將額外投資2,100億歐元。

且針對「減碳55％」（Fit for 55）政策，歐盟提議把2030年的再生能源目標，從40％提升到45％。

理財專家強調，預期在全球朝低碳經濟轉型下，基礎建設產業將迎來長期多頭順風，著眼基礎建設產業具備攻守兼備優勢，建議投資人可採單筆和定期定額並進，輕鬆搭乘基礎建設長線多頭列車。