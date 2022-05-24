美股今年來崩不停 基建股逆勢強彈

今年以來全球股市在利空因素衝擊下回檔，但基礎建設類股走勢逆勢上揚，根據統計，今年以來至5月20日，標普全球基礎建設指數上漲4.73％，而標普500指數卻是大跌近18％，顯示資金對於基建類股青睞有加。

基礎建設類股在各國政策面加持，以及過往在升息期間表現依舊亮眼的利多因素支持下，未來表現仍值得期待。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸表示，4月美國CPI與核心CPI年增率下滑幅度不如預期，加上核心服務價格仍舊強勁，使聯準會9月之前的加速緊縮政策沒有和緩空間。4月通膨報告公布後，偏鷹的連續三次2碼升幅成為市場共識。

鷹派的聯準會加深市場對於未來經濟走軟甚至衰退的疑慮，由於過去長達數十年的全球公共投資不足，加上激烈升息恐對經濟前景帶來衝擊，美國、加拿大、日本及歐洲各國已推出改善基礎建設設施的巨大舉措，以抵禦可能的經濟衰退，而這些措施則替相關基建類股帶來低檔支撐。

高君逸指出，在貨幣緊縮政策的環境下，能擁有自由現金流量的企業較受投資人青睞，而根據統計，標普全球基礎建設指數的2022年自由現金流量年增率預估值高達329％，遠高於標普500指數的3.42％。基礎建設企業手握長期合約，享有長期穩定且強健的自由現金流量。當公司估值仍低，但自由現金流量大增時，盈餘及股票價值上升的機率很高。

合庫全球核心基礎建設收益基金經理人張仲平表示，現階段的基礎建設不再只是傳統的鐵公基，而是因應現在趨勢，包括綠色能源，人口高齡化之後的醫療照護基礎建設，以及後疫情世代的數位生活及金融科技，都將為基礎建設產業帶來全新的面貌，也將吸引全球投資眼光。

基礎建設具有對抗景氣循環的特性，且在萬物皆漲的通膨環境中，基本的水電瓦斯都將面臨漲價，而相關基礎建設可望受惠。