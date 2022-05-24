雙重利多 東協基金後市可期

東協因低基期題材吸引外資逆勢流入，也使得東協股市在第一季的市場震盪中相對抗跌。統計今年以來，外資在泰國、印尼、馬來西亞維持淨流入，預期外資後續仍具回補空間。



群益東協成長基金經理人高浩偉表示，隨著經濟逐步解封，東協各國製造業PMI多已回到榮枯線之上。展望2022年，東協GDP成長率不僅高於長期均值更是少數比2021年更加強勁的地區。就個別國家來看，除了馬來西亞以外，各國今年EPS成長率皆高於整體亞太地區，企業獲利持續復甦可望帶動東協股市進一步走揚。



東協經濟成長態勢不變，在基本面持續復甦、外資擴大流入，雙重利多下，後市可期。



第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，亞洲科技業從上游半導體，到中下游的電子零組件、硬體組裝等，一應俱全，在全球供應鏈當中，扮演不可或缺的角色。因此，在股價大幅回調後，投資吸引力再度顯現。



日盛亞洲機會基金研究團隊指出，亞洲股市過去一個月以東協與日韓股市的表現相對抗跌，台股與陸港股則偏弱，主因大陸嚴格實施動態清零，導致供應鏈中斷並壓抑消費，部分在大陸設有生產基地的台灣企業也受到影響。



4月底大陸官方釋放穩經濟訊息，包含基建、地產、消費、保供穩價等方面均有所著墨，並針對互聯網平台與中概股的監管問題釋放善意；也透露動態清零政策可能迎來細部調整，有助後續供應鏈中斷風險下降與市場風險偏好上升，短線上股市可望迎來反彈。



施羅德亞洲股票投資團隊主管Robin Parbrook認為，亞洲半導體以及科技股的表現不應如此。目前世界上看到的大趨勢多與半導體環環相扣的；而市場皆正處於這些技術轉型的起點。舉例說，電動車與相關產業會是近代經濟史上最大以及最資本密集的轉型產業之一。從投資角度來看，大陸和全球數百家電動汽車新創企業生產的汽車都會對半導體有大量需求。



Robin Parbrook認為，半導體產業為具強勁長期成長前景的周期性產業，也認為半導體產業才是亞洲長期價值所在；而非在房地產、保險公司、國有銀行和石油股等所謂的價值股。



富邦越南ETF經理人楊貽甯表示，中長期而言，人口紅利及政府改革開放政策持續給予越南經濟成長動能，股市也可望受惠經濟正常化及政策支持，建議投資人可逢低分批布局越南股市。