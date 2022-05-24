不只台股基金好 法人曝3標的也是好選擇

受到聯準會政策、俄烏戰爭及大陸國封城影響，今年以來全球股市表現不佳，在全球股市歷經2個月震盪回檔之後，基富通調查發現投資人熱搜台股基金，法人除了認為台股是定期定額的好標的外，也相對看好科技、美股及新興市場（陸股、越南等）。

今年來全球金融市場在通膨與聯準會鷹派態度影響下，不論股市與債市都出現一波明顯回檔，保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，近期的跌勢則是因為市場投資信心不足，此時若認賠出場很可能停損在最低點，況且全球整體經濟展望並非轉為負向。投資人現在應該聚焦具有展望的市場，並分批逢低布局，或透過定期定額方式。

在選擇定期定額標的，因台股整體企業獲利能力良好，現金股利率高，相當多法人對台股後市樂觀並認為台股是定期定額必備的部位。

除了台股之外，葉家榮也認為，美國企業抗通膨能力佳且對照歷史經驗，每當升息循環開啟後牛市將延續，至於新興市場股市中的陸股則在大幅修正之後，投資價值逐漸浮現。

富邦投信表示，儘管市場持續波動，然而由於趨勢產業仍是長期持續具有成長潛力的投資標的，並可望獲得超越大盤的報酬表現。因此，建議投資人針對投資組合應汰弱留強，透過定期定額投資方式，布局持續長期仍具投資潛力的趨勢產業與市場，可持續關注三大重點：1、趨勢產業型標的：如科技、半導體、AI、未來車、生技醫療等趨勢類股板塊；2、具有股息優勢及價值型投資概念的高股息標的；3、新興發展潛力市場，如：越南。

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