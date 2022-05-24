全球股市連七周收黑 股票ETF逆勢吸金

美國經濟數據錯綜，加以大型零售商財報遜色，加劇通膨及景氣疑慮，聯準會（Fed）官員談話鷹派，衝擊全球股市連七周收黑，但上海將逐步解封、人行調降5年期貸款市場報價利率幅度超出預期，激勵新興股市逆勢走揚，近一周整體股票型ETF續獲資金淨流入204.71億美元。

統計主要淨流入美國股票ETF有136億美元，亞太區也獲44.11億美元淨流入，全球、歐洲與新興市場分別獲9.01億、6.68億與5.54億美元淨流入，僅拉美市場遭0.43億美元淨流出。

富蘭克林證券投顧表示，市場消化通膨對於整體經濟與企業獲利衝擊，拖累美股持續震盪修正走勢也牽動全球市場表現，但近一周股市又重獲資金青睞，各類型ETF普遍獲資金淨流入。由基本面觀察，根據該集團旗下凱利投資追蹤涵蓋消費面、企業活動及金融面共12項指標，所編纂的衰退風險儀表板顯示，薪資成長分項指標呈現紅燈，商品、信用利差及貨幣供給呈現黃燈，但消費及企業活動仍正向，其餘8項指標均維持綠燈，顯示整體基本面仍具韌性。

富蘭克林證券投顧建議，全球經濟前景不確定性猶存，可詳細檢視投資組合，並適度汰弱留強，通膨和升息環境下，價值高股利股票、基礎建設和公用事業產業已展現強勢主流態勢，可透過美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金介入，積極者可搭配操作天然資源產業型基金。

此外歷經今年以來劇烈修正，部分科技股已出現股價被錯殺的情況，提供主動式管理者擇優布局的機會，其中仍看好數位轉型長線趨勢，維持科技股票型基金定期定額策略。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，第一季末供應鏈瓶頸緩解但改善速度比許多公司預期的慢，讓庫存和通膨擔憂加劇，加上大陸防疫封控影響，預期供應鏈問題會再持續一段時間。

就基礎建設產業而言，歷經此波漲勢後，目前評價面並不像過去幾年那麼便宜，但也不算昂貴，在某些區域和次產業中，仍可找到不錯的機會，預期市場波動環境下，基礎建設產業獲利能見度高，及可預測性高的優勢，未來可望仍有不錯表現。

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