評價面吸引力浮現 盤點波灣債基金3優勢

全球經濟前景不確定性猶存，現階段檢視投資組合，並適度汰弱留強，由於通膨和升息環境下，全球經濟面臨下行風險，債券殖利率彈升後，評價面吸引力浮現，債市布局首選以美元計價投資級債居多，且可受惠高油價的波灣債券型基金。

統計近一周固定收益型ETF多獲資金淨流入，整體固定收益型ETF資金淨流入69.52億美元，主要流入美國固定收益型ETF有87.69億美元，歐洲與全球分別獲6.68億、3.42億美元淨流入，但新興市場、新興市場當地貨幣分別遭4.78億與0.83億美元淨流出。

以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF獲淨流入98.48億美元，非投資級固定收益ETF遭淨流出5.23億美元。另就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至5月18日美國貨幣基金規模為4.48兆美元，較前一周減少0.36％。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，全球經濟成長朝長期趨勢放緩，且下行風險偏高，高漲的通膨增添貨幣政策錯誤風險，雖然對風險性資產採取更加審慎的態度，但預期強勁的就業市場，可望遞延或避免美國陷入經濟衰退。且企業在遭遇疫情衝擊後，積極修復資產負債表強化體質，預估即便經濟真的陷入衰退，也將是相對輕微，資產泡沫現象有限。

在貨幣政策正常化下，凸顯固定收益商品的投資機會，近期市場震盪中，較高收益機會的非投資等級債表現佳，投資級債吸引力與公債的預期回報也在改善中。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，債市已相當程度反應聯準會未來的鷹派升息，波灣債市再次展現抗跌特性，因債券殖利率墊高，及波灣市場受惠油價高檔嘉惠政府財政，及利率上揚環境下，金融產業佔比大等獨特投資優勢，為有利平衡股票等風險性資產震盪的防禦優選。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，現階段看好波灣債市三大新優勢，首先是俄烏戰爭導致全球石油供不應求，就算戰爭結束，預期仍將需要進行大量投資以彌補現有油田的減少，展望油價將維持在高檔水準，繼續嘉惠政府財政。

其次是波灣國家採取釘住美元政策，本身又為石油生產國，因此通膨壓力相較其他國家為輕且可控。其三是高利率環境，金融產業獲利可獲挹助，金融業為波灣債市可投資的最大權值產業。

柯弗強調，債市已相當程度反應聯準會未來的鷹派升息路徑，波灣債市也已再次展現其抗跌特性，著眼於債券殖利率墊高以及波灣獨特投資優勢，其乃平衡股票等風險性資產震盪的防禦優選。

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