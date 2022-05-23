外資連賣6個月後 4月開始買超越股了

今年以來，越南股市對內受產業因素衝擊，對外受國際政經情勢的影響，呈現下跌的格局，但值得留意的是在越南股市走跌後，外資已開始進場布局，富邦投信表示，在經濟正常化及政策支持下，越股中長期可望受惠，建議投資人可逢低分批布局越南股市。

今年以來胡志明證券交易所指數（VN Index）下跌近2成，富邦越南（00885）ETF經理人楊貽甯分析，主要是受內部產業因素擊衝擊及國際政經情勢影響。對內市場因年初越南國內房地產事件影響，衝擊房地產類股投資氣氛，後續政府擴大調查，則引發市場對往後證券市場監管嚴謹的預期；對外因各國持續面臨利率上行風險，市場風險情緒走弱國際股市回檔，加上地緣政治的不確定性，使越南股市呈現明顯下跌。

然而，越南市場對外資仍具吸引力。富邦投信表示，今年第一季外資主要站在賣方，但外資在連續超過6個月賣超後於4月份轉而買超越股，4月份外資買超約3.4兆越南盾，累計至5月中旬買超總金額達約5.3兆越南盾，外資於越南股市走跌後進場布局，顯示越南股市對外資仍具吸引力。

越南企業獲利及經濟數據的基本面亦表現穩健。截至5/10止，近95％越南上市公司已公布第一季企業財報，越南上市公司淨利年比成長33.2％，成長幅度優於2021年第四季的成長率14.4％，而越南前30大企業今年第一季淨利年比成長23.6％，也較上一季表現佳；從產業類別來看，主要貢獻來自銀行、化學及食品加工。楊貽甯認為，亮眼的企業財報將有利於後市越南股市表現。

楊貽甯強調，長期看來越南仍在享受人口紅利之際，加上外資投資持續流入帶動經濟發展，尚未納入新興市場證明評價仍有提升空間，若無國際重大事件難有回檔機會。建議投資人應把握股價回檔修正之際，選擇越南作長線投資題材資產配置。

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