定期定額布局 法人點名中美台

今年以來，因俄烏戰爭、全球通膨升溫、美國聯準會（Fed）加快升息及縮表腳步，及大陸封城等一連串利空，導致全球金融市場大幅回檔，投資的股債基金幾乎面臨套牢。法人認為，雖沒證據顯示進入熊市，但市場仍會持續波動，此時宜定期定額布局，最看好的三標的則是─「中、美、台」。

股債市幾乎全面回檔之際，台新投信總經理葉柱均表示，不建議投資人在市場大幅修正時，殺低持股停損出場，反而應利用急跌分批逢低加碼或定期定額投資共同基金，一旦行情反彈，可享受淨值走揚的甜蜜報酬。

群益投信投資長李宏正也說，全球股債市表現震盪劇烈，投資操作難度劇升，面對資產價格波動放大的環境，目前不妨採行定期定額策略來因應，分散資金投入成本，在低點時持續投入有利於單位數的累積，待金融市場回穩走揚，創造投資的微笑曲線。在投資標的選擇上，雖然金融市場波動未歇，但鑒於全球景氣並未出現衰退訊號，經濟溫和復甦態勢延續，風險性資產仍有表現機會，包括台股、美股、中國、東協與印度仍可留意。

針對當前適合定期定額布局的標的，本報訪查9大投信或資產管理公司的看法，結果相當雷同，過半（5家）法人圈選「台股、陸股及美股」可定期定額買進，此外，也有4家法人認為科技股基金可以分批投資。至於高股息、基礎建設等標的，均有2家以上的法人點名。

其中尤其是中國基金，是已二年沒有表現的標的，卻受到5家法人的認同。分析其原因，復華投信表示，自新冠疫情爆發以來，中國A股基期處相對低檔，近期隨政策陸續出台及管制放鬆，將有利資金回流，有利帶動市場行情走勢。台新投信總經理葉柱均則認為，全球都在升息和緊縮，只有中國採寬鬆貨幣政策，配合陸股已來到波段相對低檔，陸股後市反彈行情可期。

統一投信認為，可將資金定期定額分散配置在台股、陸股及美股，是因為這三大市場長期走勢，都呈震盪向上。中美兩國作為全球前兩大經濟體，左右全球經濟成長，企業也具備高度成長性，而台股近年產業升級，眾多產業脫胎換骨，大幅提升競爭力，台股佔比最多的半導體，更是未來全球進入數位及能源轉型時代，不可缺的一環。