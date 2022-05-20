上海拚復工復產 A股反彈近了 3類股鑲金

陸股農曆春節後開始修正，上證綜合指數從3,462點一路跌至2,886點，近期再開始回彈至3,085點，整體跌幅約10％，但隨近日公布上海即將於6月全面恢復正常生活，對陸股來說，上海拚復工復產，可望激勵A股表現，加上政策發威，經濟可望於第二季落底，有利趁早低檔布局A股基金，迎一波反彈行情。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，上海拚復工復產對於經濟表現是正面消息，大陸各地確診人數4月中達到高峰值後，開始出現下滑，動態清零出現成效，4月底釋出的第二批白名單，較首批666家擴大至1,188家企業。先前遭遇疫情衝擊影響嚴重的產業估值，已大幅修正一波，可關注疫情修復後的大消費、積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等相關產業鏈。

沈宏達指出，外部來看已知美國貿易代表署（USTR）5月3日刊登一份聲明，指2018年起對大陸價值500億美元的商品所加徵的關稅，將分別於今年7月6日、8月23日到期，即日起將啟動相關重新評估的程序。

觀察當前美國通膨居高不下，對大陸加徵的關稅，加劇其國內消費成本與通膨壓力。富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛認為，隨美國11月期中選舉到來，拜登政府有意解除對大陸加徵的部分關稅，可望受惠產業分別集中於機械、電力設備、新能源、醫藥和汽車等相關商品，有助相關產業業績成長。

蘇士勛分析，先前紓困政策在疫情影響下傳導並不順暢，未來政策出台的針對性將更為聚焦，預期政策將進入密集落地期。人行5月6日表示將盡快推出人民幣1,000億元再貸款，支持交通運輸、物流倉儲業融資，解決疫情防控中的痛點。且對房企併購融資支持，從中央國企擴展到民企，對預收資金監管已有所放寬。及基建加快、推動高質量城鎮化舉措持續發力，預期各項經濟數據，將於第二季中下旬出現落底訊號。

富蘭克林華美中華基金經理人陳美君強調，陸股當前估值位於近五年低位，成為最具長期投資價值的股市之一，建議把握低檔投資機會，在市場仍處於風險釋放的階段，預期消息面分別落地後，將增強A股反覆築底的可能，宜耐心等待市場底部呈現。

操作上看好三大板塊，一是新能源領域，俄烏衝突後各國加快新能源替代步伐，如儲能、太陽能、鋰電等產業。二為數字經濟領域，可望接替雙碳產業框架的AI、數據中心、半導體。三在後疫情時代核心消費領域，開門紅確定的白酒、消費即將復甦的豬肉產業。因此，富蘭克林華美投信建議，趁股市第二季可望落底逢低進場，或以定期（不）定額中長期布局相關基金，掌握陸股反彈表現機會。

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