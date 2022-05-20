印度進入升息循環 定期定額搶反彈契機

印度意外啟動升息，5月以來股市面臨劇烈修正，根據國際機構預估，今年將有1.2個百分點升息幅度，6～10月可能再升息，因實質經濟數據強勁，升息收緊資金不至於衝擊復甦腳步，Sensex指數已快速回檔至前波3月7日低點的52,842點，近日出現反彈，若國際股市止穩反彈，有機會醞釀更大的反彈空間。

印度央行無預警調升政策利率，市場預期6月、8月、10月都可能各升息2碼（1碼是0.25個百分點），全年升息幅度將達1.2個百分點。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，4月通膨率再攀至7.79％，主要由食品、燃料與化肥等價格飆升帶動，躉售物價指數（WPI）上升幅度更高過印度消費物價指數（CPI），大宗物資的上漲將對企業獲利進一步帶來壓力。

至4月底止，印度外部流動性估計仍有7.8兆盧比，在此環境下，RBI得以一邊維持寬鬆環境，一邊升息收回過多流動性。印度除謹慎對抗通膨怪獸，實際上經濟成長數據仍給力。

林庭樟指出，4月信貸增長自谷底翻揚、GST稅收金額創新高，製造業採購經理人指數（PMI）接近歷史新高，各項高頻經濟數據改善，顯示復甦仍在軌道上。從資金面來看，雖然印度股市遭到外資賣超，但當地國內共同基金已連續第14個月買超，內資買盤仍強勢。

產業布局方面，看好私人銀行及印度本土業務為主的金融類股，將在升息趨勢下，將受惠於放款利差收益，股價表現可期。另看好民生必需品消費產業與個股，也將持續受惠於經濟復甦及成長動能。

林庭樟分析，印度股市近期因通膨預警與預防性升息而下跌，但相信強勁經濟動能，將是股價修正後持續向上的動能。目前全球持續觀望聯準會政策是否對通膨抑制能起效用，也是印度反彈的觀察指標之一。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數來看，目前最新數據為117.7，隨著近月急速修正而下滑，投資建議仍維持「股債平衡配置」。瀚亞投資認為，升息對股債市場皆帶來壓力，股市在升息階段難免波動較大，但看好長線向上趨勢與成長動能仍強勁，建議採取定期定額布局。

瀚亞印度溫度計指數是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃將投資建議分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。

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