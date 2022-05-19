4月台股基金 縮水513億元

4月台股加權指數下跌6.22％，OTC指數跌幅10.25％。大盤表現疲弱，拖累台股基金淨值下滑，基金規模也大幅縮減。根據投信投顧公會最新資料，全市場主動式台股基金規模從3月的4,164.75億元下滑至4月的3,650.99億，縮水513.76億元，水位來到去年9月以來新低，月減幅12.34％。

台股基金規模前十大投信公司的月減幅普遍也在一成以上，其中統一投信規模月減幅僅5％，下滑幅度最少，主要是該公司旗下台股基金在4月共獲得淨申購逾14億元，有新資金的買盤挹注，使得統一投信台股基金規模排名前進一名，位列第四大，僅次於元大、安聯及國泰投信。



4月規模流失較多的則以之前台股部位最高的投信為主，包括安聯投信減少17.5％、元大投信流失14.7％、野村投信減少14.64％，其中淨贖回金額最多的兩檔台股基金分別為安聯台灣科技基金與元大高科技基金，也因此造成這兩家投信規模單月流失較多，不過仍以588億元、606億元居台股基金規模冠亞軍。



台股基金3月不畏美國通膨情勢以及俄烏戰事加速惡化，主動型基金規模成長185.2億元，但是4月隨著美股震盪加劇且三大指數持續探底，加權指數也跟著破底，雖有不少投資人逆勢加碼部分優質長青基金，但淨值部位就隨指數下跌超過6％，中小型股跌幅更超過10％，因此整體規模出現較大流失，總計4月主動型台股基金規模流失高達513.76億元。



投信法人表示，鑒於財報利空已反映、台灣疫情預計於5月底達到高峰及上海復工消息刺激，短期台股底部已逐漸浮現。而上市櫃公司5月營收公告及聯準會下次利率會議，皆須等到6月上旬，也讓台股這段時間處於消息真空期，有機會走一波跌深反彈行情，在震盪中將底部墊高。



法人強調，台股中長期仍然不看淡，目前臨近第二季尾聲，投資人可以開始準備布局，建議多利用定期定額投資台股基金，累積長線資本。

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