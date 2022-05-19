能源基金 三大優勢聚光

今年以來能源基金大漲逾三成，而近一個月國際油價震盪走低，能源類股未來表現備受關注。投信法人指出，近期油價走勢主要受到市場擔憂大陸封城影響需求以及聯準會加速升息的影響。不過，能源類股具備三大優勢，包括企業獲利持續成長、本淨比遠低於大盤以及資金持續加碼等，前景依然良好，建議投資人將能源基金納入資產組合。



野村投信指出，在MSCI世界股票指數裡，目前能源類股企業獲利成長預估是產業中的領頭羊，2022年EPS成長率預估高達71.6％，遙遙領先大盤與其他類股。雖然能源類股今年以來漲幅逾兩成，但即便經過近期強勁上漲，能源股相對大盤本淨比仍折價30～40％，處在歷史相對低檔且本益比遠低於五年均值，顯示能源、原物料類股經過長期超跌，評價面依舊低廉。



由於全球經理人持續加碼能源類股，反映油價上漲和通膨考量，資金面可望持續湧入，有助持續拉抬能源股未來漲勢。



台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，在俄烏戰爭延續下，石油價格居高不下，市場對於替代能源需求大增，加上永續、氣候、ESG和綠色轉型等愛地球的投資主題與總體因素連結度較低，持續受惠於政策支持、綠色消費習慣崛起，與企業資本支出加速，在長線需求穩健的情形下，綠能相關產業將保持多頭趨勢。



元大投信環球市場投資研究團隊表示，現階段能源與全球四大金屬銅、鋁、鋅、鎳庫存非常低，俄烏戰爭以來更惡化，讓鋁價、銅價一度創下史上新高。中長期來看，低碳經濟當道下新基礎建設商機，乾淨能源與電動車加速發展，都支撐甚至推升原物料行情。



施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥建議，在高通膨時代，投資組合增持抗通膨投資有其必要，而在全球迫切發展永續之下，中長期投資也須要納入能源轉型產業。



其中大宗商品與能源轉型投資須同步，俄烏戰爭意味著更多大宗商品的供應中斷；同時，全球更加著重淨零目標與能源轉型。目前看來，需要持有與大宗商品相關的股票投資以對抗通膨壓力，對能源轉型的投資也須同步進行。