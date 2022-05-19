小資族搶進台股 ETF人氣高

台股今年以來持續大幅震盪，卻不改小資族逢低搶進的決心。根據交易所統計，今年以來定期定額交易戶數增加前十大ETF，分別為元大台灣50增加31,186戶居首、其次為元大高股息ETF增加17,101人、富邦50 ETF增加15,829人，可見投資人看好台股中長線走勢，把握短線震盪時機積極加碼。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，金融市場受到Fed鷹派貨幣政策影響，導致市場不安情緒引動盤勢波動；此外，俄烏戰爭尚不見終點，相互制裁手段對經濟影響將持續擴大、而大陸封城造成部分出貨預期下修等，都導致美股走勢偏弱，並牽動台股表現。

雖然市場烏雲密布，但可以開始留意好轉跡象。美國4月最新CPI結果年增率8.3％，雖然高於市場預期並續創40年新高數字，但較3月數字略為滑落，由於市場目前如驚弓之鳥，因此持續震盪，還需要持續觀察一、兩個月，確定通膨沒有持續惡化，市場情緒才有可能緩和，進而讓股市恢復活絡。

此外，Fed升息路徑趨明朗，一般認為6月再升兩碼並開始進行縮減資產負債表，市場已大致反映對升息的疑慮，而就業數字表現佳帶來一定支撐，只待通膨數字好轉。最後，跌深也可視為利多消息之一，台股經過大幅修正，目前本益比已回落至12倍以下，落在近五年本益比區間下緣，是可以考慮逢低布局時點。

短期檢視台股資金面仍處失血、技術面進入低檔鈍化，尚未見到扭轉跡象，但基本面仍溫和成長態勢下，並不用過於悲觀，建議以中長期眼光布局，以高競爭力、高股息為標的擇優布局。

投信法人表示，以目前台股股價位階，多數個股評價已回到2021年上半年的水平，且多項與基本面、結構性轉好部分並無改變，相信度過第二季、第三季這段不確定性後仍有回升機會，建議或可逐步逢波動承接或伺機逢低進場。