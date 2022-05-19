政策撐腰+疫情受控 A股吸金可期

大陸A股自4月底低位反彈，在估值便宜、政策利多頻發下，行情逐步回暖，並吸引國內基金投資人持續逢低加碼。投信法人表示，隨官方釋放積極政策信號，有助總體經濟在第二季走穩，加上上海疫情受控，將提升市場投資信心，帶動資金回流A股。

統計顯示，滬深300指數今年來跌幅近兩成，行情自4月谷底回升並再度站回月線，目前本益比不到13倍。也因為大陸A股是少數疫情爆發以來沒漲的市場，在基期相對低，加以政策利多出爐下，規模居前的大中華及大陸A股基金，今年來多處於淨申購狀態。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，「疫情」與「政策」是主導大陸經濟與市場的兩大力量，僅管經濟成長放緩，但官方已誓言加大支持實體經濟的力度，而A股估值已在歷史底部，隨疫情逐漸受控、利多政策陸續出爐，靜待陸股築底反彈趨勢成形。

徐百毅指出，可持續聚焦穩增長相關的地產與基礎建設，疫後陸續復甦受惠的汽車、航空及相關內需消費，或者低估值、高股息之能源、公用事業類股。此外，後續亦看好仍具成長性之新能源、車用半導體等行業。

野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，受到封城的影響，大陸多項經濟數據持續放緩，但距離底部應已不遠。封城政策何時結束，將會是決定經濟何時會落底的重要指標。隨著政策面逐步打底，部分關鍵經濟數據近期可望築底翻揚，包括新增貸款、社會融資總量及廣義貨幣供給M2，估計第二季經濟數據將有機會見到最低點，一旦落底，很可能就是市場反轉的時候。

就股市評價而言，上證綜合指數的本益比大約為12.3倍，香港恒生指數則大約為9.5倍，兩者都已接近最近十年的最低點，繼續往下跌的空間不大，就估值的角度而言，投資價值已浮現。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，大陸持續產業轉型與升級，對於經濟具有相當正面的效果，未來大陸製造仍可獲得較大的市場份額，相關產業鏈及物流等低估值股票，都具有相當投資價值。

兆豐中國A股基金投資團隊表示，待地緣政治風險消退、疫情減緩促成內需回溫，進而化成信貸、投資成長動能，預計大陸經濟將逐步恢復，陸股後市仍可期待。