監管曙光現 陸股ETF甜蜜點到

大陸官方對互聯網監管風暴或將和緩。從4月底的中央政治會議到日前國務院副總理劉鶴公開表達對平台經濟和企業的支持，鼓勵平台企業參與國家重大科技創新項目，包括阿里巴巴、百度等中國科技股紛傳漲聲。法人表示，陸股是少數疫情爆發以來仍位於低點的股市之一，官方表明政策立場明朗，有助於穩定市場信心，可望對低基期的大陸科技股挹注資金活水。

中信中國50 ETF（00752）經理人詹佳表示，近期政策宣達的積極度，顯現政府期望透過重振互聯網企業的開放，以帶動近期疲弱的經濟成長。

另外，觀察進入第一季財報密集公布期，成分股之一的京東的首季財報優於預期，且用戶數購物頻率創下歷史新高，而騰訊、小米、網易、阿里巴巴等科技企業也將於本周和下周接連公布財報。

詹佳指出，在互聯網拉抬下，港股近來揚升，再加上大陸官方官方針對反壟斷法已進入最後底稿審查，監管差不多落地，互聯網金融的P2P網路借貸平台也大致消除，接下來有望推出更多政策刺激平台經濟。

目前大陸仍受疫情干擾，近期也較受國際股市影響，資金外流為最近最大變數，高盛預期5～6月將大陸可望陸續解封，互聯網龍頭企業營收也預估於第二季觸底後反彈，大陸科技股為主的陸股ETF將最直接受惠。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸從4月中旬開始，物流指數已開始觸底回升，但後續疫情能否控制住仍有不確定性，目前疫情是影響大陸經濟的主要風險。今年大陸經濟走勢是前低後高，考量大陸過去嚴格清零政策經驗，加上控制工具的增加，大陸政府應有機會有效控制疫情。

股市方面，謝天翎分析，大陸政府態度已明顯表示將積極呵護資本市場，任何不利資本市場的政策都會小心謹慎。目前大陸股價指數和企業評價都已回到合理位置，加上大陸經濟有望隨政策刺激逐步恢復正軌，股市有望落底回溫。