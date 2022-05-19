生技醫療 多頭趨勢不變

俄烏戰爭、通膨升溫雙重隱憂，牽動市場情緒，全球股市波動加劇，相對穩健的ETF基金也受波及，但近一季海外原型ETF表現，仍有六檔抗跌維持正報酬，並以美國地產、生技ETF表現出色，若通膨下半年趨緩，俄烏衝突最恐慌時候已過，聯準會（Fed）也啟動升息，市場將逐步回歸基本面，可留意相關ETF投資契機。



群益道瓊美國地產ETF（00714）基金經理人李鈺涵指出，從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處在復甦軌道，市場消化全球債券利率彈升波動，有利REITs後市表現。ETF穩健息收可望資本利得、收益兩頭賺，面對通膨持續，可分批佈局，一次掌握REITs租金收益及增值行情，後市表現可期。



日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，美國疫情新增病例率大幅下降，長照REITs產業風險緩解，今年正值復甦階段，高齡住宅REITs基金也因住房短缺受益，入住率和租金強勢回升，醫療保健REITs板塊基本面穩健，基本面持續出現積極轉折，後市表現可期。



富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲認為，隨疫情漸趨緩股市回穩，生技醫療基金績效表現不俗，且過去十年人口老化趨勢，高品質的醫療服務日益精進，各大醫療產業技術不斷創新，都還有未被滿足的需求。質量快速成長，醫療生技不再只是傳統產業，政策面助推攻潛力無限，有利擇優長期佈局。



群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄預期，醫療保險與製藥等大型價值股表現相對抗跌，國際間陸續朝向與病毒共存，剛性需求商機不容小覷。且人口老化速度漸增，癌症、自體免疫疾病、糖尿病、失智症用藥等，預期2022至2030年全球照護支出將逾15兆美元，龐大的潛在商機，相關產業未來成長空間極大，生技醫療類股中長期多頭趨勢不變。