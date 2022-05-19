美國地產ETF 網羅多元商機

聯準會升息及俄烏衝突，市場關注經濟前景受拖累，全球金融市場震盪加劇，美國REITs同樣受壓抑，但REITs屬防禦產業，較不受地緣政治影響，且美國地產財報穩健、房市需求熱絡、租金與承租率雙升三大利多加持，後市表現仍值得期待。



短線逢回有利伺機透過美國地產ETF介入中長線布局，一舉掌握美國地產多元商機。



群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，第一季美國REITs財報亮眼，63％優於預期，73％機構調升全年目標，同店營收第一季增長10.6％，大幅優於歷史平均，且承租率較上季成長0.6個百分點，明顯優於歷史平均水平的93.7％。3月新屋開工較前月成長0.3％，市場需求仍熱絡，房屋庫存供應較緊，有助支持好表現延續。



台新投信總經理葉柱均指出，RIETs是美國內需產業，相對不受國際影響，高息防禦特性，有效支撐股價，過去二年因疫情造成前景不確定，許多公司降低或停止股利發放，今年股利發放率將回升至70～75％，且成長加速，預估整體股利成長率可提高8％，明後年並續提高，有利長期投資收益保證。



富邦入息REITs+（00908）經理人蘇筱婷認為，房地產租金收益預料隨通膨上升而走高，資產配置納入REITs，穩健因應通膨，根據高盛統計，過去10年美國通膨變化期間，通膨高於3％時，美國REITs指數表現正向，甚至優於標普500指數，如去年CPI年增率4.7％，美國REITs指數報酬率44.7％大幅勝出。



李鈺涵分析，聯準會啟動升息循環，未來資金趨於緊縮，部分資金將逐漸轉向配置具穩定息收且高成長性、價值型的商品，REITs因穩定收益特性，加上市場前景仍看好，可望吸引資金進駐，建議伺機透過美國地產ETF布局，一舉網羅多元投資契機，掌握穩健收益來源，並平衡波動風險。