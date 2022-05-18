高股息重頭戲 0056成分股平均股息率逾8％

美國升息議題攪局，台股波段一度重挫2,000點，向來愈跌人氣愈旺的高股息ETF再度浮現誘人買點，在國泰永續高股息（00878）季度除息後，市場再將目光轉向另一高股息ETF人氣指標－元大高股息（0056），據統計，0056成分股加權平均股息率已突破8.1％，在進入台股除權息旺季前，可望延續高股息話題。

法人表示，0056是從市值前150大的股票，選出未來一年預估股息率最高的30檔股票，既從市值角度把關成分股交易流動性，降低成分股因交易而出現價格劇烈震盪的風險，也兼顧高股息投資目標，成立至今已連續11年配息且填息，為台股高股息ETF紀錄。由於0056成分股堪稱是市場最具流動性的高股息股票，在除權息旺季多能吸引買盤進駐，使0056就算未到每年9月底收益分配評價日，行情也可望在第二、第三季「未演先轟動」。

而ETF投資人想把握0056價低息更高的機會進場，除了看股價相對高低點外，其實還可以從0056申購買回清單所每日揭露的成分股，推算目前進場的股息率。

根據統計，目前0056已有不少成分股股息率衝高，13檔股息率超過8％，其中最高的航運龍頭長榮更高達13.3％，一檔就貢獻0056 約1.07％的股息率；而包含長榮在內，共有4檔成分股股息率超過11％，推動0056成分股加權平均股息率來到8.13％，間接預告今年9月收益分配狀況十分樂觀，可望再度改寫紀錄。

法人分析，目前國內三大高股息ETF的配息頻率分別為0056的年配（每年10月除息），以及00878與富邦特選高股息30（00900）的季配。其中，又以0056今年預估配息率最值得期待，加上目前00878甫除息、00900跌破發行價可能影響配息金額，在進入下半年的前夕，建議高股息ETF投資人可以留意0056進場機會，參與每年下半年重頭戲的0056收益分配。

法人指出，今年上市櫃公司股息預估大幅成長，高股息ETF配息有望再增加，樂觀預估0056今年配息狀況改寫紀錄，且ETF投資分散，具備降低單一個股波動和填息風險的優勢，更適合各類投資人搶價差及搶股息，建議有大幅回檔時或是皆能留意布局。

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