越股先蹲後跳 搶回升行情

在監管壓力、國際股市賣壓沉重二大利空襲擊下，觸動越股融資賣壓浮現。中信投信表示，近日越股融資賣壓未解，加上2022年以來國際金融市場普遍表現不佳，導致越股今年來也跌近18％。但就基本面來看，越南企業目前整體市場2022年第一季稅後淨利年增率高達54.6％，財報搶眼，再就過去經驗來看，升息期間越股往往「先蹲後跳」，此時逢低布局正是好時機，建議可透過主動型越南基金掌握回升行情。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，近期越南市場情緒相對疲弱，延續先前官方針對房地產進行查核，銀行自4月以來逐步收縮不動產相關貸款，加上市場擔憂國際主要經濟體陷入停滯性通膨等負面因素影響，引發越股連日走跌。

張晨瑋指出，儘管越股短期震盪仍有三大利多。一是融資餘額下降中，由於越南股市的主要參與者為散戶，且內資機構法人占比不高，預料短線市場將維持波動，但目前已可見融資餘額逐步下降，自高點回落約30％，後續將觀察成交量回升狀況，判斷市場信心是否回穩。

二是越南第一季財報進入尾聲，1千餘間上市企業已公布財報，整體市場2022年第一季的淨利率成長高高達33.2％，多數企業並未下調財測展望，企業基金本仍相當穩健。三是從本益比來看，越南本益比約在13倍左右，近十年越南僅在2020年全球疫情爆發初期，本益比曾跌破該水位，估值已進入歷史相對低點。

值得注意的是，越股外資占比不高，即使現在全球進入升息循環，也不會受外資影響太大。

就經驗來看，從胡志明指數有數據以來開始，即2000年7月31日至2022年4月29日止，升息起點都有點跌下來，這次也是先跌，但是前兩次升息循環結束時，胡志明指數點位還是都比升息前高。2004年至2006升息時，胡志明指數漲幅為115.8％、2015年至2019年升息期間指數漲幅為64％。

中信投信也指出，以主動式基金布局越南更能充分掌握市場脈動，值此越股估值來到低點之際，透過績優越南基金單筆投資或定期定額布局，掌握先蹲後跳契機。

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