生醫基金三利多 買點浮現

生技醫療產業在全球利空環伺下，表現相對抗跌，主要因三大條件的支持，包括產業基本面穩健、各次族群創新動能強勁、產業題材豐富，加上類研發成果和新藥核准態勢延續，中長期表現仍不看淡，短線生技醫療基金留意逢回長期投資布局時機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，生技醫療產業無論是疫情流感化，或人口老化趨勢，以及其他種種常見的現代文明病，都帶來龐大需求支撐，產業獲利表現保持穩健態勢。第一季S&P500指醫療保健股營收與獲利成長，維持雙位數表現，企業營運仍屬穩健，且根據外資券商統計，醫療保健股是當前唯一評價便宜的防禦性股票，在目前金融環境更有利於其表現。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，疫情確診人數持續走高，生技醫療需求有增無減，後市仍看好，其中精準醫療、醫材及製藥類股未來深具潛力。

富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲認為，統計過去四次升息循環，生技股平均報酬為上漲18％，顯示升息不一定造成負面影響。

蔡詠裕認為，生技醫次產業的製藥、生技、醫材等產品及技術持續推陳出新，題材豐富的成長前景值得期待，加上併購活動熱絡，且接下來眾多重量級國際醫學年會及展覽陸續登場，包括美國芝加哥臨床腫瘤學會年會、美國糖尿病學會年會、國際生技展、美國眼科學會年會將舉行，相關研究成果與商機釋增添市場話題，類股表現可持續關注。

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